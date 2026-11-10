„Państwo w podstawowym wymiarze zdało egzamin”. Siwiec po zamachu w Krakowie

RMF24

„Państwo w podstawowym wymiarze zdało egzamin. Jestem dumny z działania wszystkich służb” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były szef BBN-u Marek Siwiec, odnosząc się do ostatnich wydarzeń z Krakowa. „Zniechęcam, aby pod wpływem szlachetnego impulsu regulować coś, co w Polsce jest nieźle uregulowane” – dodawał, pytany o ewentualne ograniczenie dostępu do broni. Polityk uważa, że środowy Marsz Niepodległości powinien się odbyć.

Marek Siwiec pochwalił wspólny udział prezydenta Polski, premiera i prezydenta Krakowa w marszu upamiętniającym ofiary sobotniej strzelaniny na krakowskim Rynku. To było godne i bez zbędnych słów – powiedział.

Nasz gość wskazywał, iż musimy zacząć regulować działanie internetu, podobnie jak kiedyś zaczęliśmy regulować ruch drogowy – nie wbrew wolności, ale dla bezpieczeństwa. Skąd się u nas to wzięło, skąd się u nas bierze sytuacja, w której powstają zorganizowane grupy działające w konspiracji w internecie (…), które sławią przemoc, sławią zło – pytał.

Zdaniem byłego szefa BBN w internecie anonimowość i algorytm wygrywają z faktami, co może skutkować wielce negatywnymi konsekwencjami.

Podsumowując, skuteczną jego zdaniem reakcję policji na sobotni zamach, rozmówca Tomasza Terlikowskiego powiedział: Jak to się mówi, wynik idzie w świat. Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w obronie obywateli i został unieszkodliwiony sprawca. Co tu jeszcze do tego dodać?

Pytany zaś o ewentualną liczniejszą obecność funkcjonariuszy z bronią długą, wskazał: Są sytuacje, kiedy policja chodzi z bronią długą, tylko jak to działa na te tysiące, 99,9 proc. ludzi, którzy chcą się przejść na Rynek i wypić kawę?

Marcin Kierwiński przesadził?

Na pewno zdarzyło się to za wcześnie i stworzyło zbędną dyskusję wokół tego, kim był bandyta, zamachowiec – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Siwiec pytany o słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który tuż po zamachu w Krakowie wskazał ideologiczny profil sprawcy.

Szef kancelarii Sejmu dodał, że Kierwiński „być może miał jakieś informacje”. Poczekajmy, trwają badania (…). Ślady internetowe są do odczytania – stwierdził.

Skrócony czas pracy dobrym pomysłem?

Liczby, które państwo podajecie, są co najmniej nie przeciw – wskazał na naszej antenie Marek Siwiec, odnosząc się do pomysłu wprowadzenia skróconego czasu pracy. Kanwą rozważań stały się wstępne wyniki rządowego pilotażu skróconego czasu pracy, do których dotarł dziennikarz RMF FM Marek Mikołajczyk. Te liczby nie są dominujące, porażające na rzecz skróconego czasu pracy, tylko pokazują pozytywy, lepszą jakość. Jestem przekonany, że są takie miejsca, takie firmy i taki rodzaj wysiłku, (…) gdzie skrócony czas pracy to będzie win-win (ang. wygrana, wygrana – red.). Wszyscy będą zadowoleni, pracodawca i pracownicy – powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Siwiec – polityk Nowej Lewicy – wyraził dumę z faktu, że rozwiązanie procesuje lewicowa minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Marsz Niepodległości powinien się odbyć”

Środowy Marsz Niepodległości w Warszawie powinien się odbyć – uważa Marek Siwiec.

Polityk wskazał, że marsz jest szlachetnym pomysłem, by uczcić niepodległość, „wykrzyczeć dumę z niepodległości”. Choć motywacje tych, którzy będą maszerowali, będą różne – powiedział.

Spytany o ewentualne zamieszki, stwierdził, że od soboty społeczeństwo zupełnie inaczej patrzy na policję. Będzie dużo szacunku dla policji, bo to są ci sami chłopcy, którzy tam w Krakowie prawie że oddali życie – wskazał.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy…

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