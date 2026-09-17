„Pałac prezydencki rości sobie prawo do bycia królem RP”. Nowacka idzie na zwarcie z Nawrockim?

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Ministra edukacji Barbara Nowacka - pytana w Porannej rozmowie w RMF FM - czy zamierza współpracować z prezydentem Karolem Nawrockim nad kwestiami edukacyjnymi, powiedziała wprost, że nie. „Pałac prezydencki rości sobie prawo do bycia królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze się może do nas zwrócić jak każdy obywatel. Oni nie są 'nad'. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy. Oczywiście może wetować, tylko musi to uzasadnić. Widziałam uzasadnienia prezydenta. Wetując 'Kompas jutra', powoływał się na przepisy, których w tej ustawie nie było” - podkreśliła.

„Dzieci cierpią na otyłość”

Barbara Nowacka w Porannej rozmowie broniła również diety planetarnej serwowanej uczniom w stołówkach. Jak mówiła, dzieci mogą zjeść dwa razy w tygodniu nie tylko świeże mięso, ale również zupy na mięsie, ryby, warzywa strączkowe. Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest twierdzenie, że nie cierpią - zaznaczała ministra. Podkreślała, że za zarządzanie stołówkami szkolnymi odpowiada ministerstwo zdrowia.

„Chamstwo trzeba napiętnować”

Ministra edukacji odniosła się również do udostępnionego przez siebie mema, który prezentuje popularną żabę Pepę konsumującą własne odchody z podpisem: "Polska prawica gdyby Ministerstwo Edukacji zakazało serwowania gów** w szkolnych stołówkach".

Do zdjęcia Nowacka dołączyła komentarz. "Chamówa po pisowsku. Obrazić i poniżyć, a spokojny film nazwać płaczliwym. Bo kobieta… I serio już chyba sami nie ogarniają, z czym walczą – zdrowym odżywianiem dzieci, walką z otyłością, lokalnymi produktami" – napisała Nowacka. Jej sowa odnosiły się do nagrania europosła Patryka Jakiego, który skrytykował dietę planetarną w szkolnych stołówkach, wskazując na tuszę wiceministry edukacji Katarzyny Lubnauer.

W Porannej rozmowie Barbara Nowacka odniosła się do tego.

Chamstwo Patryka Jakiego trzeba napiętnować i pokazywać. Człowiek, który z własnego doświadczenia powinien mieć jakąkolwiek przytomność i wiedzieć, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer - mówiła ministra.

Ona sama mówi, że otyłość jest chorobą. Ale to nie powoduje, że w związku z tym ktoś tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany i kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Jestem oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku do kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną dla klików - oburzała się Barbara Nowacka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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