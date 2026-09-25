Nożownik z Jarosławia to były żołnierz? Czesław Mroczek komentuje medialne doniesienia

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„Prowadzone są czynności wobec nożownika z Jarosławia i ocena jego poczytalności - ten element musi zostać ustalony na samym początku. Będą sprawdzane też wszystkie jego działania na terenie kraju, bo wiemy, że wjechał do Polski z Niemiec. Ustalamy jego motywację i badamy, czy działał sam” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie chciał potwierdzić medialnych informacji, że nożownik z Jarosławia jest byłym żołnierzem. „Nie mogę tego potwierdzić. Proszę, byśmy w tej sprawie poczekali kilkanaście godzin i dni” - zaapelował.

Co nowego wiemy o tragedii w Jarosławiu? Czesław Mroczek w RMF FM

W czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował na terenie klasztoru w Jarosławiu pięć osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Dwie lżej ranne osoby zostały przetransportowane do szpitali w Przeworsku i Przemyślu. Jedna z nich, która była na leczeniu w przemyskim szpitalu, w czwartek wieczorem wróciła do klasztoru.

W Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek podkreślał, że prowadzone są cały czynności z zatrzymanym nożownikiem. Sprawca został natychmiast ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności. Z każdą godziną będziemy wiedzieli więcej - mówił, dodając, że Polska współpracuje w tym temacie ze stroną ukraińską.

W tej sprawie nasze stanowisko jest jasne. Wydalamy z Polski wszystkich cudzoziemców, którzy naruszają porządek prawny i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nie chciał potwierdzić informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej, że nożownik z Jarosławia jest byłym żołnierzem. Nie mogę tego potwierdzić. Proszę, byśmy w tej sprawie poczekali kilkanaście godzin i dni - zaapelował.

Czy w sprawie jest jakikolwiek rosyjski ślad - na ten temat również nie mógł zbyt wiele powiedzieć. Podkreślił jednak, że Rosja już wykorzystuje tragedię do swoich celów, sieje nienawiść i dąży do tego, by Polska przestała wspierać Ukraińców.

Te wątki są dla nas szczególnie ważne i będziemy je sprawdzać - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czy służby monitorują sytuację i nastroje społeczne w Jarosławiu?

Wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą i samorządami. Nie mamy sygnałów o niepokojących zdarzeniach i wierzę, że nie będziemy mieć. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, zakłócanie porządku publicznego. Będziemy realizować zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego przez cudzoziemców - zaznaczył Mroczek.

Pożar stacji Starlinków to był sabotaż? „To było podpalenie”

Czesław Mroczek pytany był następnie, czy pożar w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to był sabotaż?

Na razie możemy powiedzieć, że to było podpalenie. Ustalenia z monitoringu obiektów dają nam dowód na podpalenie, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, nie mam informacji - komentował.

Czy baza była odpowiednio zabezpieczona? Mroczek mówił, że ważne obiekty w Polsce z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa muszą być wpisane na listę wojewodów, a co za tym idzie, musi być dla nich sporządzony plan ochronny. Czy tak było w tym przypadku?

Nie jestem w stanie stwierdzić, czy w przypadku tego obiektu taki plan obronny był, ale mogę powiedzieć, że robimy w całym kraju przegląd obowiązków, które spoczywają na właścicielach tych obiektów - chodzi w szczególności o obiekty związane z przemysłem obronnym, infrastrukturą krytyczną - mówił Mroczek.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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