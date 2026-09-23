Nitras uderza w Mariana Kmitę. „Wprowadził Piesiewicza na salony”, „wszystko wiedział”

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras stwierdził w RMF FM, że dyrektor ds. sportu telewizji Polsat Marian Kmita „wprowadził Piesiewicza na sportowe salony”. Na wskazanie, że przecież Kmita odcina się od działalności Piesiewicza, odpowiedział: To jest inteligentny człowiek. Inteligentny, nie znaczy uczciwy. Ja nie wierzę w uczciwość pana Kmity.
Zdaniem Nitrasa Kmita „nie daje rękojmi zaufania”. Pan Kmita wiedział o wszystkim, co robił Piesiewicz. Ludzi, którzy publicznie mówili o tym, co robi pan Piesiewicz, wykorzystując swoje możliwości medialne – ma przecież ogromne, wielka telewizja, wielki portal internetowy – krytykował, delikatnie mówiąc. Atakował brutalnie. Prowadził wielką operację po Paryżu obrony Piesiewicza i obrony jego krytyków - wyliczał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.
Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.