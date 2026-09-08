Nadwyrężone zaufanie wobec PKOl. „Nie przynosi to chluby dla polskiego sportu”

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„Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie wobec PKOl” – ocenił Tomasz Chamera, wiceprezes PKOl ds. współpracy międzynarodowej. Gość Porannej rozmowy w RMF FM dodał, że „trzeba doprowadzić do wyznaczenia osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa”. Rozmówca Tomasza Terlikowskiego przyznał też, że „takiej sytuacji w polskim sporcie nie mieliśmy (…) i na pewno nie przynosi to chluby ani nam, ani dla polskiego sportu”.

Czy MKOl może wykluczyć polskich sportowców? „Dzisiaj MKOl chce nam pomóc”

Gość Porannej rozmowy w RMF FM przyznał, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski „nie jest ukontentowany” z sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim, ale nie ma zagrożenia wykluczenia polskich sportowców.

Dzisiaj MKOl chce nam pomóc. Deklaracje pomocy mamy z różnych szczebli MKOl-u. Jest oczekiwanie, żebyśmy sami jak najszybciej rozwiązali ten problem – powiedział Tomasz Chamera, wiceprezes PKOl.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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