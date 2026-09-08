„My, środowisko sportowe, wybraliśmy Piesiewicza”. Wiceprezes PKOl o naprawie sytuacji

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„My, środowisko sportowe, wybraliśmy go (Radosława Piesiewicza na prezesa PKOl – przyp. red.) My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi: 'omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane i doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj'” – ocenił Tomasz Chamera, wiceprezes PKOl ds. współpracy międzynarodowej. Gość Porannej rozmowy w RMF FM przyznał, że uważa całą sytuację za kryzys instytucjonalny, a nie personalny. „To na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku PKOl, wprowadzenia go na poprawne tory” – stwierdził.

Czy MKOl może wykluczyć polskich sportowców? „Dzisiaj MKOl chce nam pomóc”

Gość Porannej rozmowy w RMF FM przyznał, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski „nie jest ukontentowany” z sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim, ale nie ma zagrożenia wykluczenia polskich sportowców.

Dzisiaj MKOl chce nam pomóc. Deklaracje pomocy mamy z różnych szczebli MKOl-u. Jest oczekiwanie, żebyśmy sami jak najszybciej rozwiązali ten problem – powiedział Tomasz Chamera, wiceprezes PKOl.

Co dalej z szefostwem PKOl?

Wielu oczekuje szybkich decyzji – powołania pełniącego obowiązki prezesa lub odwołania dotychczasowego. Jednak procedury są skomplikowane.

Nawet prezydium nie ma takich prerogatyw. Taką decyzję najszybciej może podjąć zarząd – tłumaczy Chamera. Zarząd ma zebrać się w ciągu siedmiu dni, by podjąć kluczowe decyzje.

Wiceprezes PKOl podkreślił, że najważniejsze jest teraz zabezpieczenie ciągłości działania organizacji.

Trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący odbudowy wizerunku i funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo wszyscy widzimy, że dzisiaj mamy rozłam – mówił.

Tomasz Chamera nie potrafił jednak rozstrzygnąć, czy prezes PKOl powinien zostać powołany w trakcie wyborów – które według statutu organizacji powinny odbyć się za około pół roku – czy jednak należy powołać nowego szefa jak najszybciej.

Sam biję się z myślami, co byłoby najsensowniejsze i najlepsze. Też chętnie wsłucham się w głos przedstawicieli zarządu. Natomiast jakie by były wady i zalety? Wybory są za pół roku, więc to paradoksalnie nie jest dużo czasu i nie powodowałoby też jakiejś obstrukcji – ocenił wiceprezes PKOl.

„My, środowisko sportowe, wybraliśmy Radosława Piesiewicza”

Tomasz Chamera przyznał, że uważa sytuację wokół PKOl za kryzys instytucjonalny, a nie personalny.

My, środowisko sportowe, wybraliśmy go (Radosława Piesiewicza na prezesa PKOl - przyp. RMF FM). My daliśmy się przekonać – dzisiaj wiele osób mówi: „omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane i doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj” – powiedział wiceprezes PKOl.

To na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wprowadzenia go na poprawne tory, żebyśmy zdobyli ponownie zaufanie nie tylko środowiska sportowego, ale również środowiska niesportowego. Żebyśmy byli organizacją i obszarem działalności, który rzeczywiście daje wzór – ocenił Tomasz Chamera.

„Statut nie przystoi swoim archaizmem”

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zwrócił jednak uwagę, że obecny statut organizacji jest przestarzały i wymaga zmian.

Dużym naszym problemem i wyzwaniem jest kwestia statutu. Dyskusje (...) pokazują, jak wiele jest zapisów, które są trudne do zinterpretowania, które budzą bardzo wiele emocji – przyznał.

Ten statut dzisiaj nie przystoi po prostu już swoją datą, w której powstał, nawet odważę się powiedzieć, swoim archaizmem do wymogów organizacji takich jak dzisiejszy Polski Komitet Olimpijski – ocenił Tomasz Chamera.

Jaka jest sytuacja finansowa PKOl?

Tomasz Chamera przyznał, że nie ma pełnej wiedzy na temat obecnego stanu finansów PKOl. Kompletnie nie mam pojęcia – powiedział i dodał jednak, że „wynik finansowy za miniony rok był dość poprawny, poza pewnymi niuansami”.

Rozmówca Tomasza Terlikowskiego podkreślił jednak, że nie wie, jaka jest obecna sytuacja PKOl. Formalnie ta działalność przede wszystkim spoczywa na barkach prezesa i sekretarza generalnego. Sekretarz generalny zobowiązał się, że dzisiaj nam te informacje przedstawi – wskazał.

Wiceprezes PKOl powiedział, że skarbnik organizacji „całkiem niedawno zapewniał, że nie ma ryzyka utraty płynności finansowej”. Trochę na tym bazowaliśmy jako prezydium - zaznaczył.

To też są rzeczy, które wymagają dopracowania i usprawnienia w zakresie dobrego zarządzania tą organizacją – ocenił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

W tym kontekście Tomasz Chamera przyznał, że nie wiedział „zupełnie nic” o umowie PKOl z Zondacrypto.

To już był taki okres, kiedy moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej. Nie miałem żadnych informacji na temat umowy z Zondacrypto. Byłem w grupie osób, które nie miały takich informacji – mówił.

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