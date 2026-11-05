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"Nie sądzę, żeby była obniżka ratingu. Nie spodziewam się tego. Natomiast może być jakieś ostrzeżenie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru. W ten sposób odpowiedział na pytanie o ewentualny wpływ awantury o Trybunał Konstytucyjny na polską gospodarkę. "Biznes nie będzie uciekał, ale nie ma czegoś takiego jak euforia" - przyznał poseł klubu Centrum.

Petru: Nie chcę mieć swojego Trybunału

Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim nie wykluczył ostrzeżenia dla Polski ze strony agencji ratingowej S&P. Jej ocena ma zostać opublikowana w piątek.

"Może być ostrzeżenie”. Petru o wpływie sporu o TK na polską gospodarkę Czas: 20:43

Trybunał nie działał, teraz będzie działał, ale niektórzy mogą to kwestionować - zauważył poseł Centrum. Optymalnym rozwiązaniem byłoby takie przeprowadzenie całej tej procedury, żeby nikt rozsądny nie mógł jej kwestionować - sugerował.

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Były lider Nowoczesnej zadeklarował, że nie należy do polityków, którzy chcieliby jakkolwiek wpływać na Trybunał Konstytucyjny.

Nie chcę mieć swojego Trybunału. Ja chcę mieć Trybunał, który funkcjonuje, który jest wiarygodny - oświadczył Petru.

Petru o spotkaniu Tuska z Nawrockim. „Nie sądzę, żeby był przełom”

Poseł Centrum pozytywnie ocenił fakt, że premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki mają spotkać się w najbliższym czasie i rozmawiać o deeskalacji napięcia w kraju.

Nie sądzę, żeby to był przełom. Z punktu widzenia państwa dobrze byłoby mieć jakieś porozumienie, żeby instytucja (Trybunał Konstytucyjny - przyp. red.) działała - tłumaczył rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Ostrzegł, że jeśli kwestia funkcjonowania Trybunału nie zostanie uregulowana w jakiś kompromisowy sposób, „będziemy mieć niekończący się spór”.

W przyszłości może być to wszystko odwrócone. Wtedy to stworzy ryzyko niestabilnego systemu prawnego - mówił Petru.

Petru o zmianach w NBP i przyszłości Glapińskiego

W rozmowie pojawił się też temat porozumienia pomiędzy prezydentem a premierem ws. nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dlaczego po długim czasie Donald Tusk ustąpił i zaakceptował propozycje Karola Nawrockiego? Ryszard Petru przyznał, że nie rozmawiał na ten temat z szefem rządu. Jednocześnie stwierdził, że brak ruchu ze strony premiera wprowadzałby „niezrozumiałą dla rynków finansowych blokadę funkcjonowania NBP”.

W okresie, kiedy dużo się dzieje wstrząsających rzeczy na świecie, stabilność jest istotna - ocenił poseł Centrum. Zauważył jednak, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu ma być omawiany wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Jestem wiceprzewodniczącym komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Przygotowaliśmy raport, który jednoznacznie pokazuje, gdzie naszym zdaniem zostało złamane prawo. Sejm ma prawo o tym rozmawiać, a potem ma prawo podjąć decyzję, czy uznaje te argumenty, czy też nie - wyjaśniał gość Porannej rozmowy w RMF FM. Zastrzegł przy tym, że ewentualne postawienie Adama Glapińskiego przed TK nie oznacza z automatu skazania go.



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