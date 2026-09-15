Minister o pomocy dla rolników: Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować wyższe ceny nawozów

RMF24

„Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować wysokie ceny nawozów, mamy określony na to budżet. To są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając na pytanie o to, jak rząd zamierza wspierać polskie gospodarstwa w trudnych czasach i czy dopłata w wysokości 500 zł na hektar rzeczywiście wystarczy, by pokryć gigantyczne koszty. Gość Tomasza Terlikowskiego zapewniał, że rolnicy, którzy z kolei ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, mogą także liczyć na wsparcie. „Płacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy utracili prawie 100 proc. swoich plonów” – mówił minister. Pomoc ma być wypłacana sukcesywnie, w miarę napływania protokołów i szacowania strat.

Dopłaty dla rolników – czy to wystarczy?

Na początku Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski przypomniał, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła szereg uwag do rządowego projektu pomocy dla rolników, którzy zmagają się z rosnącymi cenami nawozów i paliw.

Największe kontrowersje budzi wysokość dopłaty – 500 zł na hektar. Czy to wystarczy? Minister Stefan Krajewski nie ukrywa, że nie jest to kwota, która pokryje wszystkie straty.

To nie jest tak, że ta pomoc pokryje te straty w całości. Ona ma rekompensować wyższe ceny nawozów, te, koszty, które rolnicy muszą ponieść w związku z zakupem nawozów. Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować, mamy określony na to budżet. To są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli - mówił minister rolnictwa.

Dodatkowo, rolnicy zwracają uwagę, że proponowana dopłata do litra oleju napędowego – 52 grosze – jest zbyt niska, a czas na składanie wniosków (przyp. red. od 1 do 16 października) zbyt krótki.

Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast też mamy określony budżet - odpowiada.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Ostatnie wydarzenia międzynarodowe, w tym przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i rosyjskie prowokacje z użyciem dronów, sprawiają, że powraca temat bezpieczeństwa żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej - mówi.

Według ministra, polskie służby są w stałym kontakcie i monitorują sytuację, a duże zakłady przetwórcze inwestują w agregaty prądotwórcze i zabezpieczenia energetyczne.

Problemy z wypłatami i odszkodowaniami

Nie tylko rolnicy mają powody do niepokoju. Słuchacze RMF FM nadsyłali do redakcji pytania o urzędowych lekarzy weterynarii, którzy nie otrzymali na czas wynagrodzeń za wykonane czynności. Minister zapewnia, że sytuacja została już wyjaśniona i środki są przesyłane na konta, a wszyscy mają otrzymać pieniądze do końca miesiąca.

Kolejnym tematem, jaki pojawił się w Porannej rozmowie w RMF FM były straty rolników spowodowane przymrozkami. Wielu z nich straciło nawet 90 proc. plonów. Płacimy dla tych rolników odszkodowania, mamy specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100 proc. swoich plonów - deklaruje minister Krajewski.

Tranzyt zboża z Ukrainy

W rozmowie Tomasza Terlikowskiego pojawił się temat tranzytu ukraińskiego zboża. Minister zapewnia, że Polska nie dopuści do powtórki z 2023 roku, kiedy ukraińskie zboże zdestabilizowało rynek.

Dzisiaj wszystkie służby kontrolne tego pilnują, sprawdzają. Od momentu przekroczenia granicy do opuszczenia tego transportu Polski w porcie to wszystko jest kontrolowane, sprawdzane - podkreślał Stefan Krajewski z PSL.

Poranna rozmowa w RMF FM

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych. Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek rozmowa w RMF RM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

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