Miłosz Motyka: Jeśli dojdzie do eskalacji, będziemy gotowi wrócić do programu CPN

RMF24

„Program CPN (Ceny Paliw Niżej – przyp. red.) był największym programem osłonowym w UE, natomiast był programem, który dotyczył ochrony budżetu polskich rodzin na moment największego kryzysu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. „Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji (sytuacji na Bliskim Wschodzie – przyp. red.), to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi” – zaznaczył nasz gość. Nie wykluczył powrotu do programu CPN.

Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia – podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka.

Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowym. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku – dodał Motyka. Minister powołał się też na oceny analityków, według których niewykluczone, że w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe.

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gości o to, czy Polska zabezpiecza naszą infrastrukturę paliwową przed ewentualnymi atakami hybrydowymi ze strony Rosji. Miłosz Motyka zapewnił, że robimy to cały czas. To są różne działania, to są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego. Jeżeli jakikolwiek dron, na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa (...). Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać. I tutaj współpracujemy z wojskiem i ze służbami – wyliczał minister.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.