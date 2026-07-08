Drożeją paliwa, a czy zapłacimy więcej za prąd? Minister energii w RMF FM

Miłosza Motykę zapytamy również, dlaczego polskie firmy płacą za energię znacznie więcej niż ich konkurenci w Niemczech czy Francji i w jaki sposób rząd chce poprawić ich konkurencyjność.
Nie zabraknie też pytań o przyszłość polskiej energetyki. Na jakim etapie jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej i czy harmonogram inwestycji pozostaje aktualny? Porozmawiamy także o wyborze lokalizacji drugiej elektrowni atomowej oraz o tym, czy wokół programu jądrowego istnieje dziś ponadpartyjny konsensus.
Zapytamy również o sytuację na rynku pelletu. Dlaczego już latem w wielu regionach Polski pojawiają się problemy z dostępnością opału, a ceny sięgają nawet 2 tys. zł za tonę? Czy ministerstwo zamierza interweniować, zanim rozpocznie się sezon grzewczy?
W rozmowie pojawią się także pytania o sytuację polityczną w rządzie. Czy rekonstrukcja gabinetu i problemy z przygotowaniem reformy ochrony zdrowia wpływają na atmosferę w rządzie? Poruszymy również temat deklaracji dotyczących przekazania uzbrojenia Ukrainie i sporu między rządem a prezydentem wokół konsultacji w sprawach bezpieczeństwa państwa.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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