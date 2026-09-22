Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie sędziego TK bez prezydenta? Zapytamy byłego ministra

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Czy Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie sędziego TK bez prezydenta Karola Nawrockiego? Czy Marian Kmita to nowe otwarcie w Polskim Komitecie Olimpijskim? Czy spółki Skarbu Państwa powinny ponownie finansować PKOl? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu, posła Koalicji Obywatelskiej.

Sławomir Nitras gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Maciej Berek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef KPRP Zbigniew Bogucki podkreślił we wtorek, że decyzja ws. ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na razie nie zapadła z powodów „leżących po stronie marszałka Czarzastego i Sejmu”. Czy były minister w rządzie Donalda Tuska powinien złożyć ślubowanie sędziego TK bez prezydenta?

Sławomira Nitrasa, byłego ministra sportu, zapytamy także o zmiany w PKOl. Marian Kmita przejął obowiązki prezesa organizacji po Radosławie Piesiewiczu i zapowiedział audyt oraz uporządkowanie finansów komitetu. Sławomir Nitras od początku bardzo krytycznie oceniał tę zmianę. Czy mamy do czynienia z nowym otwarciem, czy – jak twierdzi były minister sportu – zmiany są fasadowe? Zapytamy też o finansowanie instytucji. Czy spółki Skarbu Państwa powinny ponownie wspierać PKOl?

W rozmowie nie zabraknie pytań o inne najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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