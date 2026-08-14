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"Jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, z komisarzami. Nie chcę znosić zakazów. Pamiętamy, co się działo, kiedy zapadły nieodpowiedzialne decyzje" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, odnosząc się do oczekiwań Unii Europejskiej ws. zniesienia polskiego embarga na ukraińskie zboże. "To zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje handlowe" - tłumaczył.

Krajewski: Mam chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników

Stefan Krajewski zapewniał w RMF FM, że polskie władze robią wszystko, żeby ukraińskie zboże nie zostało w naszym kraju.

„Ma wyjechać, a nie psuć relacje handlowe”. Krajewski o ukraińskim zbożu Czas: 19:50

Jeżeli miałoby przejechać przez Polskę, to tylko pod pełnym nadzorem - mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zarzucił też poprzedniej władzy duże zaniedbania w tej sprawie.

Poprzednicy rzucili wszystko na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w 2022 i 2023 r. - ponad 3,5 miliona ton zboża bez jakiejkolwiek kontroli, w tym zboże techniczne - wspominał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Krajewski sugerował, że jeśli Komisja Europejska oczekuje zniesienia polskiego embarga na ukraińskie zboże, powinna zaproponować inne rozwiązania, które chroniłyby nasz rynek. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe - Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria - zwracał uwagę szef resortu rolnictwa.

Piotr Salak dopytywał też swojego gościa o to, czy pula transferu ukraińskiego zboża będzie zwiększona.

Nie ma takich rozmów w tej chwili. Mam oczywiście możliwość i chęć pomocy Ukrainie, ale nie kosztem polskich rolników i polskich przetwórców. Tego będę pilnował - odparł Stefan Krajewski.

Przepustowość portów jest też potrzebna dla wywiezienia polskiego zboża - zwrócił uwagę polityk PSL-u.

Czy Polskę zalewają owoce i jaja z Ukrainy? Krajewski odpowiada na zarzuty Czarnka

W rozmowie pojawił się też temat sugestii Przemysława Czarnka z PiS, że zwiększył się znacząco napływ do Polski ukraińskich produktów rolnych - m.in. owoców miękkich i jaj.

To jest straszenie. Pan minister chce pobić w swoich wystąpieniach Mentzena i Brauna razem wziętych - odparł Stefan Krajewski.

Naszą rolą jest sprawdzanie, kontrolowanie tego, co wjeżdża. Mamy ogromną nadwyżkę naszego eksportu nad importem - zapewniał minister rolnictwa w RMF FM. Przywołał też przykład partii mrożonych malin, które nie wjechały z Ukrainy do Polski, bo nie spełniały norm.

KE uspokaja w sprawie ukraińskiego zboża. Twierdzi, że nie ma powodu do alarmu Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów. Polscy rolnicy obawiają się jednak powtórki z 2022 i 2023 roku, kiedy do Polski napłynęły duże ilości ukraińskiego zboża, które zamiast…

Niemieckie ziemniaki w polskich sklepach. „Mogą denerwować”

Stefan Krajewski w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiedział też na pytanie, czy nasze sklepy zalewają ziemniaki z Niemiec. Stwierdził, że dane nie potwierdzają takiej opinii.

Jak tłumaczył rozmówca Piotra Salaka, w ubiegłym roku ilość niemieckich ziemniaków na polskim rynku była podobna do tej z czasów dwóch ostatnich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

W tym roku jest znaczne ograniczenie - 39 tysięcy ton za pierwsze półrocze. Tamte lata to było powyżej 100 tysięcy ton w ciągu roku - wyliczał minister rolnictwa.

Mogą denerwować polskich rolników niemieckie ziemniaki w polskich sklepach czy w sklepach wielkopowierzchniowych, niekoniecznie z polskim kapitałem. Ale mamy polskie produkty w niemieckich sklepach. Tam może się niemiecki rolnik denerwować - zauważył Krajewski w RMF FM.

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