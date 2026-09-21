Kryzys paliwowy na horyzoncie. Rząd ulży kierowcom?

RMF24

Czy w Polsce zabraknie paliwa? Czy rząd ma „plan B” ws. obniżenia cen paliw? Czy przy mroźnej zimie zabraknie w Polsce węgla? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciecha Balczuna, ministra aktywów państwowych. Zapraszamy!

Wojciech Balczun gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Ceny paliw uderzają po kieszeni kierowców. W piątek Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy „Ceny Paliw Niżej”.

To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Czy rząd ma „plan B” na wypadek zawetowania ustawy? Czy w Polsce może zabraknąć paliwa? Jeśli ceny na stacjach będą rosły, czy rząd ma przygotowany plan awaryjny, który pozwoli je obniżyć?

Ministra aktywów państwowych zapytamy także o węgiel, którego ceny przed sezonem grzewczym 2026/2027 wyraźnie wzrosły. Czy przed sezonem grzewczym możemy być spokojni o dostępność czarnego złota, szczególnie gdyby zima okazała się wyjątkowo mroźna? Czy wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie, czeka nas wzrost zapotrzebowania na węgiel? Czy to oznacza lepsze czasy dla polskich kopalni?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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