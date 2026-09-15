Kolejna odsłona skandalu z kryptowalutami. Gościem RMF FM będzie Krzysztof Bosak

RMF24

Jak Polska straciła 230 milionów, próbując kupić wenezuelską ropę za kryptowaluty – to tytuł artykułu Financial Times. Tekst jest poświęcony nieudanym transakcjom Orlenu pod koniec 2023 roku. Dlaczego sprawy kryptowalut nie udało się do tej pory w Polsce uregulować? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, poseł i lider Konfederacji oraz prezes Ruchu Narodowego.

W weekend jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg tuż przy granicy z Polską. Drugi znaleziono w poniedziałek na polskim wybrzeżu. Czy mamy do czynienia z eskalacją działań Rosjan? Czy jesteśmy na nią przygotowani? Dlaczego prezydent Nawrocki nie zwołał do tej pory Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

W piątek w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie nowego wicemarszałka. W tej chwili kandydatów jest dwóch Marcin Ociepa z PiS i Marcina Horała z Rozwoju Plus. Kogo poprze Konfederacja?

Grupa posłów prawicy, między innymi politycy Konfederacji zwróciła się do premiera Donalda Tuska z interpelacją w sprawie polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa. Posłowie uważają, że rząd powinien zorganizować taki marsz 11 listopada w Dzień Niepodległości i w ten sposób wesprzeć mieszkających tam Polaków. Czy taki marsz jest potrzebny? Czy nie jest to próba wywołania kolejnego konfliktu między Polską a Ukrainą?

Krzysztofa Bosaka zapytamy także o wybory prezydenckie w Krakowie i wybory parlamentarne w 2027 roku. Czy Konfederacja otrząsnęła się już po niedopuszczeniu jej kandydata do udziału w wyborach? Czy jest szansa na jedną prawicową listę do Senatu i czy powinno się na niej znaleźć ugrupowanie Grzegorza Brauna.

To tylko niektóre tematy, które poruszymy w rozmowie z liderem Konfederacji.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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