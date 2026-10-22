„Jestem prawie tego pewna”. Co zrobi prezydent ws. ustawy o emeryturach artystów?

RMF24

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Jestem przekonana, że prezydent podpisze ustawę o zabezpieczeniu społecznym artystów – oceniła ministra kultury Marta Cienkowska. „Jestem prawie tego pewna, (…) prezydent ma bardzo dobre relacje ze środowiskiem kultury” – dodała w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapewniła, że przepisy te zostały „maksymalnie, jak się dało, uszczelnione”, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom.

„Jestem zszokowana tym działaniem”. Ministra kultury o ogłoszeniu „roku UPA”

Lwowska Rada Obwodowa (odpowiedniki polskiego sejmiku wojewódzkiego) ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz poety i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Ołeha Olżycza. Decyzję tę podjęto we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej. Spotkała się ona z krytyką ze strony m.in. IPN i władz polskich.

Marta Cienkowska, ministra kultury, nie kryła swojego oburzenia.

Ta decyzja jest skandaliczna. Mam nadzieję, że w ogóle nie wejdzie w życie – oceniła.

Ministra podkreśliła, że działania te są tym bardziej niezrozumiałe w kontekście trwających prac ekshumacyjnych ofiar zbrodni na Wołyniu.

Jestem zszokowana tym działaniem, dlatego że miałam wrażenie, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia – stwierdziła.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.