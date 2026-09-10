Jest szansa na kompromis rządu z prezydentem ws. kryptoaktywów?

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Jaki jest plan rządu, jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania od Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy powstanie sejmowa komisja śledcza ws. afery Zondacrypto? Czy jest szansa na porozumienie rządu z prezydentem ws. ustawy o kryptoaktywach? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, przewodniczącego Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zapytamy o spór wokół Macieja Berka i jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta chce od Kancelarii Sejmu dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska jako rady prawnego. Kiedy Sejm odpowie prezydentowi? Co się stanie, jeśli prezydent odmówi odebrania ślubowania?

W rozmowie nie zabraknie pytań o aferę dotyczącą giełdy kryptowalut Zondacrypto. Czy Sejm podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach? Czy sprawa Zondacrypto doprowadzi do powołania komisji śledczej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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