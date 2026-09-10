Jest szansa na kompromis rządu z prezydentem ws. kryptoaktywów?

Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zapytamy o spór wokół Macieja Berka i jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta chce od Kancelarii Sejmu dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska jako rady prawnego. Kiedy Sejm odpowie prezydentowi? Co się stanie, jeśli prezydent odmówi odebrania ślubowania?
W rozmowie nie zabraknie pytań o aferę dotyczącą giełdy kryptowalut Zondacrypto. Czy Sejm podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach? Czy sprawa Zondacrypto doprowadzi do powołania komisji śledczej?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres: fakty@rmf.fm. Zachęcamy również do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube.