Jaki jest pomysł PiS na odbicie TK? Na to pytanie odpowie Jacek Sasin

RMF24

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W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Jacka Sasina o protesty PiS w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Partia zapowiadała masową mobilizację, tymczasem przed TK zgromadziło się najwyżej kilkaset osób. Czy PiS "przegrzało" protest? Czy obrona TK rzeczywiście mobilizuje wyborców prawicy? Czy możliwe są rozmowy o wspólnej liście prawicy?

Porozmawiamy też o aferze wokół elektrowni Ostrołęka. CBA zatrzymało 25 osób w związku ze śledztwem dotyczącym inwestycji, a potencjalne straty mogą przekraczać miliard złotych. Kto odpowiada za fiasko projektu, który miał być strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski? Czy Jacek Sasin podtrzymuje, że Ostrołęka C była uzasadniona ekonomicznie? Czy politycy PiS wiedzieli o ryzyku związanym z inwestycją?

Zapytamy również o handel w niedziele. Czy PiS jest gotowe poprzeć liberalizację przepisów, skoro większość Polaków opowiada się za zwiększeniem liczby niedziel handlowych?

Na koniec o Marszu Niepodległości. Czy Jacek Sasin wybiera się 11 listopada do Warszawy? Czy po ostatnich wydarzeniach wokół TK dojdzie do rozmów o politycznej współpracy na prawicy?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.