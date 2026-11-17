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Jak wyjść z kryzysu wokół TK? Czy Sąd Najwyższy powinien zabierać głos w sprawach dotyczących ustrojowej pozycji Trybunału Konstytucyjnego? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniewa Kapińskiego, I prezesa Sądu Najwyższego. Zapraszamy!

Trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Na wtorek zwołano Zgromadzenie Ogólne sędziów TK w sprawie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezes TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z kolei w środę ma odbyć się kolejna runda rozmów dotyczących sytuacji w Trybunale pod auspicjami prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak wyjść z kryzysu wokół TK? Czy Sąd Najwyższy powinien zabierać głos w sprawach dotyczących ustrojowej pozycji Trybunału Konstytucyjnego?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.