Jak sobie radzą szkoły po zmianach? Zapytamy Barbarę Nowacką

RMF24

Nowa podstawa programowa, zakaz z korzystania telefonów komórkowych, obowiązkowa edukacja zdrowotna - to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie ponad 2 tygodnie temu. Co dla szkół stanowi największy problem? Jak do zmian w szkolnych stołówkach podchodzą dzieci, rodzice i wychowawcy? Kiedy będzie można korzystać z bezpłatnego e-dziennika? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Barbara Nowacka, ministra edukacji, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej.

Z badania Programme for International Student Assessment wynika, że 24 proc. polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta. Czy to porażka polskiej szkoły? Co Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza z tym zrobić?

16 września Maciej Berek wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien rozpocząć pracę. Prezydent Nawrocki nie zaprosił go jednak na ślubowanie. Jaki plan ma Koalicja Obywatelska i Donald Tusk? Czy Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie?

Koalicja rządząca liczy na 4 miliardy złotych, które miałaby przynieść ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków dla firm paliwowych. Dlaczego prezydent Karol Nawrocki miałby tym razem poprzeć ten projekt?

To tylko niektóre tematy, które chcemy poruszyć.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.