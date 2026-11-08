Jak służby zareagowały na atak w Krakowie? Na to pytanie odpowie komendant straży miejskiej

RMF24

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Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Zbigniew Ulman. Funkcjonariusza zapytamy o działania strażników miejskich w pierwszych chwilach strzelaniny. Czy mieszkańcy mogą czuć się już bezpiecznie? Jakie są najważniejsze ustalenia dotyczące tego, co się wydarzyło?

Ze Zbigniewem Ulmanem porozmawiamy o działaniach straży miejskiej i współpracy z policją oraz innymi służbami. Jak przebiegało zabezpieczenie miejsca zdarzenia? Czy reakcja służb była wystarczająco szybka? Jaką rolę odegrała straż miejska w działaniach podjętych po zamachu?

Zapytamy także o bezpieczeństwo w Krakowie. Czy podobnym zdarzeniom można zapobiec? Czy miasto jest odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe? Czy potrzebne są dodatkowe środki bezpieczeństwa, a także zmiany w funkcjonowaniu służb?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.