Jak powinniśmy obchodzić 11 listopada? „Brak nam skryptu wspólnotowego świętowania”

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„1 listopada czy Wigilia są takimi wzorcowym świętami, na których bardzo wyraźnie widać, do czego powinniśmy dążyć” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM dr hab. Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jego zdaniem Polacy nie wypracowali jeszcze jednolitego sposobu obchodzenia 11 listopada. „Brak nam skryptu wspólnotowego świętowania” – dodał.

Prof. Napiórkowski jest także jednym z autorów raportu „Infrastruktura odporności. Strategiczne kierunki działania w obszarze pamięci”.

Każdy mniej więcej wie, jak wygląda tradycyjna polska Wigilia, ale z lotu ptaka, kiedy przyjrzymy się uważniej, okazuje się, że zróżnicowanie regionalne, zróżnicowanie rodzinne jest ogromne, ale nie mamy wrażenia, że jeśli ktoś je barszcz, a nie grzybową, to robi coś niepolskiego, antypolskiego albo jest przeciwko nam. Czujemy, że ta różnorodność jest źródłem naszej siły i bogactwa. W tej strategii, którą proponujemy, dokładnie w ten sposób chcemy myśleć o pamięci o 11 listopada – wyjaśnia dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zapytał więc swojego gościa, jak powinniśmy obchodzić święto 11 listopada. Nie powinniśmy szukać jedynego, właściwego sposobu. To jest właśnie sposób na budowanie silnego społeczeństwa – wyjaśnił prof. Napiórkowski.

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