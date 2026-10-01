Jak NATO powinno odpowiadać na działania hybrydowe Rosji? Cezary Tomczyk w Porannej rozmowie w RMF FM

RMF24

Czy Zachód zmienia sposób komunikowania się z Kremlem? Czy decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce już zapadła, czy wciąż trwają rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. W Porannej rozmowie w RMF FM także o spotkaniu szefa MON z przedstawicielem amerykańskiej administracji oraz o tym, ilu żołnierzy USA obecnie stacjonuje w Polsce.

W Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania o bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Na jakim etapie są zmiany procedur, jeśli chodzi o zestrzeliwanie obiektów wlatujących ze wschodu? Co w praktyce oznacza wprowadzenie "identyfikacji pozytywnej"? Czy Polska rozmawia z Ukrainą i NATO o możliwości zwalczania zagrożeń jeszcze nad ukraińskim terytorium?

Padną też pytania o budowę w Polsce centrum serwisowego pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot, perspektywę własnej produkcji rakiet, kolejne dostawy sprzętu dla Ukrainy oraz współpracę z ukraińskim przemysłem i wojskiem w zakresie technologii dronowych i rakietowych.

Tomasz Terlikowski zapyta również o unijny program SAFE. Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zostać objęta finansowaniem z tego mechanizmu i czy Polska może pozyskać dodatkowe środki?

W programie także pytania o zdolność państw NATO do wspólnej odpowiedzi na zagrożenia w związku z ograniczeniem przez Czechy planowanego kontyngentu na wschodniej flance oraz stanowiskiem Słowacji wobec ewentualnego konfliktu z Rosją.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

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