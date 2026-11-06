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"Jesteśmy gotowi na rozmowę w każdej sprawie. Natomiast rozmowa nie może dotyczyć tego, byśmy dzisiaj przechodzili do porządku dziennego nad ciężką zbrodnią przeciwko państwu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany o pomysł resetu konstytucyjnego. "Propozycja, którą przedstawił pan premier Kosiniak-Kamysz, ma na pewno kilka zasadniczych wad. Czy ma zalety? Należałoby to rozważyć" - dodał były wicepremier.

Sasin: Kompromis nie może być abolicją dla ludzi, którzy dopuścili się zbrodni

My nie jesteśmy gotowi uznać, że państwo, którzy dzisiaj okupują Trybunał Konstytucyjny, a nie złożyli przysięgi przed prezydentem, są sędziami - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, odnosząc się do szczegółów propozycji PSL-u ws. resetu konstytucyjnego, który miałby zakończyć wieloletni spór o Trybunał Konstytucyjny. Zakłada ona m.in. wygaszenie mandatów wszystkich urzędujących sędziów TK.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że jego partia nie chce legitymizować zamachu stanu, czyli uznawać, że osoby, które nie ślubowały przed prezydentem, są sędziami TK, mogącymi w ramach resetu przejść w stan spoczynku.

Jacek Sasin o resecie konstytucyjnym: Propozycja Kosiniaka-Kamysza ma kilka wad Czas: 22:25

Kompromis jest możliwy, ale kompromis, który nie będzie abolicją dla ludzi, którzy dopuścili się ciężkiej zbrodni opisanej w kodeksie karnym, zagrożonej karą dożywocia - grzmiał gość RMF FM.

Jacek Sasin krytycznie ocenił wypowiedzi tych polityków i ekspertów, które uzasadniają ostatnie zmiany w TK rzekomym „stanem wyższej konieczności konstytucyjnej”. Jak podkreślał, to pojęcie nie ma odzwierciedlenia w polskim prawie.

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Nie mówmy o sporze prawnym, bo sporu prawnego nie ma. Spór jest polityczny. Polega na tym, czy władza może bezkarnie dokonywać zamachu stanu, łamać brutalnie prawo i konstytucję, czy nie może. Jeśli mamy być poważnym państwem prawa, to odpowiedź musi być, że nie może - przekonywał były wicepremier.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

Co dalej z parlamentarnym zespołem PiS-u ds. TK?

W rozmowie pojawił się też temat tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość zespołu parlamentarnego ds. wydarzeń w TK. Jacek Sasin zdradził, że prawdopodobnie jeszcze dziś poznamy jego skład.

O ile mi wiadomo, chęć pracy w tym zespole zadeklarowali również parlamentarzyści z innych partii opozycyjnych - mówił poseł PiS. Jak dodał, chodzi o Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. Na razie nie było deklaracji ze strony Rozwoju Plus.

Sasin o Marszu Niepodległości. „To będzie zależało od rządzących”

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o Marsz Niepodległości, który odbędzie się już za kilka dni.

Myślę, że to jest rzeczywiście dobry dzień, symboliczny bardzo, żeby zamanifestować sprzeciw wobec tego, co wyprawia ekipa Tuska - mówił Jacek Sasin. Przyznał, że jego partia będzie pomagać w przywożeniu uczestników tego wydarzenia do stolicy. Od tego też jesteśmy - stwierdził parlamentarzysta.

Czy 11 listopada Marsz Niepodległości powinien przejść przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego?

To jest naturalne miejsce, w którym ta manifestacja powinna się również pojawić - ocenił były wicepremier. Trybunał Konstytucyjny to jest strażnik polskiej niepodległości. Nie mam żadnych wątpliwości, że również o to w tej sprawie chodzi. Dlatego tak bardzo władza chce ten Trybunał Konstytucyjny przejąć - przekonywał.

Jacek Sasin zapowiedział w RMF FM, że kolejny już raz weźmie udział w Marszu Niepodległości. Pytany o to, czy nie obawia się zamieszek, odparł: „To będzie zależało od rządzących”.

Marsz Niepodległości zawsze wtedy, kiedy nie jest poddawany działaniom policyjnych prowokatorów, jest spokojną, patriotyczną imprezą - deklarował rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Będzie reset konstytucyjny? Żurek chce rozmawiać, Czarnek mówi o zdradzie Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego. Ma to być próba rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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