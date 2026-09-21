RMF24

„Mamy bardzo napiętą sytuację budżetową. Prezydent mówi „obniżcie podatki”, ale nie pozwala rządowi uzupełnić kasy państwa, żeby te podatki obniżyć” - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W ten sposób odpowiedziała na pytanie o ewentualne działania rządu ograniczające wzrost cen paliw. Opowiedziała też o pomyśle swojego ugrupowania dotyczącym prezydenckiego weta. „Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz, działa na rzecz lobbystów” - wyliczała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

„Prezydent mówi: mam w nosie obywateli”

Paulina Hennig-Kloska została zapytana o to, czy rząd planuje jakieś działania ws. bardzo wysokich cen paliw. Przypomniała, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy, która miała wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i pozwolić na sfinansowanie dalszego działania pakietu CPN.

Prezydent chce, żeby obniżyć podatki. Musi wskazać, co wobec tego zabrać obywatelom, które wydatki z budżetu wyeliminować - oceniła minister klimatu. Prezydent mówi: mam w nosie obywateli i ich portfele, że płacą więcej za dojazd do pracy, za dojazd do szkoły, bo ja zrobię na złość rządowi - grzmiała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego, nawiązując do postawy Karola Nawrockiego ws. cen paliw.

Hennig-Kloska: Nie może być tak, że prezydent próbuje rozsadzić państwo Czas: 21:24

Nowa formuła prezydenckiego weta? „Trzeba ograniczyć”

Unia Centrum, do której należy Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła na weekendowej konwencji swój pomysł na ograniczenie prezydenckiego weta.

„Prezydent mógłby zatrzymać wejście ustawy w życie na 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych ustaw – na 60 dni. W tym czasie parlament ponownie zajmowałby się zakwestionowanymi przepisami. Chcemy, żeby weto dawało czas na dyskusję i poprawę prawa, ale nie prowadziło do politycznego paraliżu. Nie chodzi o likwidację weta, ale o zmianę jego charakteru” - czytamy we wpisie ugrupowania na portalu X. Do tego pomysłu odniosła się w Porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu.

Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz, że prezydent działa na rzecz lobbystów, bo takie są podejrzenia, blokując e-dziennik - wyliczała Hennig-Kloska. Przyznała, że wprowadzenie takiej zmiany nie będzie proste.

W przyszłej kadencji trzeba powalczyć o większość konstytucyjną. Taka jest prawda, bo prawica dzisiaj uprawia politykę i politykierstwo, a nie myśli o państwie, o jego bezpieczeństwie, o rozwoju gospodarczym kraju czy ochronie obywateli przed na przykład wysokimi cenami paliw. Dokładnie tego typu ustawy w interesie obywateli są przez prezydenta blokowane - tłumaczyła posłanka Unii Centrum.



Hennig-Kloska o wyborach i niespełnionych obietnicach rządu

Hennig-Kloska odniosła się w Porannej rozmowie w RMF FM również do zaplanowanych na przyszły rok wyborów parlamentarnych. Sondaże dość jednoznacznie wskazują na to, że koalicja 15 października nie będzie w stanie utrzymać władzy, a przejmą ją ugrupowania prawicowe.

Moim zdaniem przyszły rok będzie rokiem mobilizacji. Dzisiaj deklarowana frekwencja wyborcza jest dość niska. Naszym celem jest mobilizowanie wyborców, by poszli do urn równie szeroko, jak w 2023 r. - stwierdziła minister klimatu. Odniosła się też do faktu, że wiele obietnic wyborczych obozu Donalda Tuska nie zostało zrealizowanych. Odpowiedzialnością obarczyła za to dwóch prezydentów - byłego i obecnego.

Z ekipą prezydenta Dudy było więcej przestrzeni do porozumień, natomiast część obietnic wyborczych byłaby także przez prezydenta Dudę blokowana. To pokazuje, że w Polsce warto zacząć rozmawiać o ukształtowaniu systemu parlamentarnego wolnego od szantażu głowy państwa - podkreśliła posłanka.

Unia Centrum przedstawiła propozycje programowe. Oto plan Pauliny Hennig-Kloski Wprowadzenie trzech progów podatkowych, program dopłat do oszczędności młodych Polaków, ograniczenie limitu kadencji dla parlamentarzystów do maksymalnie trzech następujących po sobie, wprowadzenie weta zawieszającego, które wstrzymywałoby wejście…

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