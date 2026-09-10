Gdzie dziś pracuje Dawid Kacprzyk? „Musi ponieść karę”

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„Postępowanie w Szpitalu Południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy. Świadków jest naprawdę sporo i mogą pojawić się dodatkowe wątki. Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań doprowadzających do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Podkreślał, że cała afera podważyła zaufanie do lekarzy. A co dziś dzieje się z Dawidem Kacprzykiem? „Musi ponieść karę i odpokutować” - mówił Jankowski.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w Porannej rozmowie w RMF FM mówił wprost, że zamieszanie wokół Szpitala Południowego w Warszawie i zarobków medyków doprowadziło do nagonki.

95 proc. lekarzy w ankietach mówi, że czuje się niesprawiedliwie potraktowanych i nagonka, z którą mieliśmy do czynienia, uderza w uczciwych medyków. Słowa padające z ust polityków szkodzą lekarzom i zaufaniu do lekarzy - mówił Jankowski.

„95 proc. lekarzy czuje się niesprawiedliwie potraktowanych” Czas: 20:59

Co z reformą zdrowia i zarobkami lekarzy?

Rząd opóźnia i łagodzi reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi o zmiany zapowiedziane na początku lipca po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 12-miesięczne vacatio legis dla ustaw ograniczających zarobki lekarzy - dzisiaj tak naprawdę nikt już o tym nie pamięta.

Czy lekarze są gotowi zaakceptować mniej pieniędzy w zamian za większą przewidywalność systemu i lepszą organizację pracy?

Nie chcemy rozmawiać o stawce 240 zł za godzinę, chcemy rozmawiać o chorobie, którą są dziś złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach. Potem możemy rozmawiać o stawce - mówił Łukasz Jankowski.

Pytany, czy jego zdaniem zarobki niektórych lekarzy nie są zbyt wysokie, podkreślał, że jest to sytuacja bardzo indywidualna i uzależniona od zakresu obowiązków.

Nie potrafię powiedzieć, czy zarobki są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć - mówił wprost.

Dawid Kacprzyk - gdzie dziś pracuje?

Łukasz Jankowski został zapytany również o Dawida Kacprzyka, bohatera afery w Szpitalu Południowym, którym zajmuje się m.in. Naczelna Rada Lekarska. Czy udało mu się podjąć zatrudnienie w innym szpitalu, gdzie dokończy specjalizację z anestezjologii?

Nie mamy takich informacji, zresztą rolą Naczelnej Rady Lekarskiej nie jest śledzenie konkretnych lekarzy. Według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał zmian w rejestrze miejsc pracy - mówił prezes NRL. Za chwilę zakończymy postępowanie i będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnimy, albo ukaramy naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszeniem.

Pytany, czy to już koniec jego kariery, Jankowski przyznawał, że „wielu polityków udowadniało już, iż wieszczono im koniec kariery, a później wypływali w mediach jako mężowie stanu”. Najpierw, jeśli doszło do nieprawidłowości, musi ponieść karę i odpokutować. (...) W mojej ocenie nie może obecnie pełnić funkcji kierowniczych - tłumaczył prezes NRL.

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