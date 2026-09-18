Gawkowski ostro o wypowiedzi Boguckiego w RMF24. Padło niecenzuralne słowo

RMF24

„Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj rano, gdy słuchałem pana Boguckiego, gdy był tu, w RMF24, to on p***rzy głupoty” - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy w Porannej rozmowie w RMF FM. Skomentował w ten sposób wypowiedź szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego, który z kolei w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 podkreślał, że powstanie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce to zasługa Karola Nawrockiego.

„Ministerstwo osobiście będzie trzymało Facebooka za gardło”

Wiceministra pytaliśmy m.in. o odpowiedzialność Big Techów za fałszywe reklamy. Rafał Brzoska zarzuca platformie, że zarabia na reklamach oszustów. Wczoraj przedstawiciele Mety mieli się stawić przed sejmową Komisją Cyfryzacji. Nie przyszli.

Kary dla Meta - miliard złotych - domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami. Pozytywnie odpowiedziały Finlandia i Dania (...). Ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat - poinformował nasz gość.

Taka platforma jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą ją wytykali palcem. Meta nie przyszła na posiedzenie komisji. Dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda i nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będzie trzymało Facebooka za gardło - powiedział Krzysztof Gawkowski, który wspomniał też, w bardziej pozytywnym tonie, o AI.

„Skandal, stchórzyli, oszukują”. Wiceminister o tym, że Meta nie stawiła się w Sejmie Czas: 22:24

Polska jest dziś jednym z liderów w Europie w rozwoju sztucznej inteligencji, budujemy dwie fabryki, mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne trzeba otaczać opieką, żeby nie szalały tutaj, nie robiły krzywdy. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać się jej rozrastać tak, żeby to nie człowiek był decydentem - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce

Donald Trump poinformował wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Prezydent USA podkreślił, że jest to możliwe dzięki „odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. To, że jest to zasługa Karola Nawrockiego powtórzył też dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj rano, gdy słuchałem pana Boguckiego, gdy był tu, w RMF FM, to on p***rzy głupoty. Jeżeli prezydencki minister mówi, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą. Nie wiedział - powiedział wicepremier.

Są już wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który wypadł pozytywnie. Dzisiaj wiadomo, że tę informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Pete'em Hegsethem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych - poinformował polityk Nowej Lewicy.

„Dzisiaj sytuacja jest najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie”

Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział również, że najlepiej i najprościej byłoby przenieść żołnierzy amerykańskich z krajów europejskich, chociaż nie jest też wykluczone, że przyjadą z Ameryki.

To są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze. To jest plan rządu i Pałacu Prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy - im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne. Tak jest dzisiaj: eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, czyli destabilizować sytuację w Polsce i w Europie. Dzisiaj sytuacja jest najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie - powiedział nasz gość.

Mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią. Tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową. Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Dzieci a media społecznościowe. Nowe rozwiązania w Polsce?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu przedstawiła w tym tygodniu projekt Kids Act, który zakłada, zgodnie z zapowiedziami, ograniczenie dostępu dzieci poniżej 13. roku życia do mediów społecznościowych. Krzysztof Gawkowski powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że Polska była jednym z państw, które namawiały Unię Europejską do takich działań.

KE zaproponuje zakaz social mediów do 13. roku życia. Polska obstaje przy 15 latach Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13. roku życia – taki próg chce wprowadzić Komisja Europejska. Polska obstaje przy wyższej granicy - 15 lat. Jednocześnie Warszawa pozytywnie ocenia propozycję Komisji i uważa, że idzie ona w…

Trzeba zdiagnozować, gdzie jest problem. Po pierwsze wiek, bo mają dostęp (do urządzeń i mediów społecznościowych - przyp. red.) już 6-, 7-latkowie, a 9-latki to już mają inicjację często za sobą. A określenie wieku - kiedy jest ten ostateczny? W Polsce mówimy, że to 15 lat i Unia Europejska dużo się też nie różni, bo mówi, że tak do 13. roku życia całkowity zakaz, potem pod kontrolą (...). Pokazuje też, że najważniejszym elementem jest weryfikacja wieku. To znaczy, że musimy mieć odpowiedni weryfikator, żeby dzieciaki go „nie obeszły” - powiedział wicepremier.

Na koniec Tomasz Terlikowski pytał Krzysztofa Gawkowskiego, czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu.

Gratuluję Szymonowi, że został szefem klubu parlamentarnego. To dobrze, bo jest jednym z liderów w koalicji. Mam nadzieję i trzymam kciuki za całą Polskę 2050 - że rozszerzą klub, że to wszystko pójdzie w kierunku takiego rozsądku politycznego - stwierdził minister.

Krzysztof Gawkowski gościem Porannej rozmowy w RMF FM 18 września 2026; fot. Jakub Rutka / RMF FM

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