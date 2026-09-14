Drożejące paliwo i nawozy. Czy czekają nas podwyżki? Na to pytanie odpowie minister rolnictwa

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W Porannej rozmowie w RMF FM we wtorek zapytamy Stefana Krajewskiego o to, jak resort pomoże rolnikom przy rosnących kosztach upraw. Czy proponowana dopłata do oleju napędowego jest wystarczająca? Czy zainteresowani zdążą w krótkim terminie złożyć wszystkie wymagane dokumenty? Czy przy obecnych kosztach produkcji polskie gospodarstwa nadal są opłacalne? Czy rząd rozważa zwiększenie pomocy i rozszerzenie okresu kwalifikowania faktur za nawozy?

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawi się także temat ukraińskiego zboża. Czy Polska jest przygotowana na zwiększenie tranzytu ukraińskich produktów rolnych? Jak resort rolnictwa kontroluje transport, aby zboże przejeżdżające przez Polskę nie trafiało na polski rynek? Czy trwają rozmowy ze stroną ukraińską w tej sprawie?

Minister Krajewski odpowie również na pytania o przyszłość KRUS. Czy system wymaga poważnej reformy, skoro jego finansowanie z budżetu państwa rośnie, a wpływy ze składek pozostają niewielkie? Czy dla części aktywnych zawodowo mieszkańców wsi rozwiązaniem powinno być przejście do ZUS?

Mniej zasiewów, susza i wysokie temperatury mogą oznaczać mniejszą podaż oraz wzrost cen. Czy tej jesieni ziemniaki rzeczywiście będą „na wagę złota” i czy droższa produkcja rolna przełoży się na ceny żywności?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych. Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek rozmowa w RMF RM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.