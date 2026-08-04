Domański o zmianach w PIT: Trwają prace nad podwyższeniem drugiego progu podatkowego

RMF24

"Pracujemy nad zmianami w systemie podatkowym, ale na konkrety - w tym decyzję o podniesieniu drugiego progu podatkowego - jest trochę za wcześnie” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. "Pracujemy nad tym, żeby stało się to jeszcze w tej kadencji"- dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Domański odniósł się również do wysokich cen paliw na stacjach i weta prezydenta wobec podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. "To, co widzimy na stajach benzynowych, to efekt działania prezydenta. Karol Nawrocki stanął po stronie interesów paliwowych. Będziemy analizować przywrócenie programu CPN ( przyp. red. Ceny Paliwa Niżej)” - podkreślił.

Prace nad zmianami w PIT trwają

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM , że w resorcie trwają intensywne prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027, a także nad propozycjami zmian w systemie podatkowym.

Jak przyznaje, coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy, co jest efektem rosnących wynagrodzeń, m.in. dla nauczycieli. Chodzi o próg, po przekroczeniu którego dochody są opodatkowane wyższą, 32-proc. stawką PIT. Obecnie wynosi on 120 tys. zł.

Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Jest to oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę – podkreślał minister Domański.

Czy możemy spodziewać się zmian już w tej kadencji? Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Ceny paliw i program CPN – kto jest winny?

Minister Domański odniósł się również do wysokich cen paliw na stacjach i weta prezydenta wobec podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

To co widzimy na stajach benzynowych to efekt działania prezydenta. Karol Nawrocki stanął po stronie interesów paliwowych - stwierdził.

Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji, decyzji pana prezydenta Nawrockiego widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych – dodawał.

Minister Domański powiedział też, że rząd będzie analizował przywrócenie programu CPN ( przyp. red. Ceny Paliwa Niżej), który wygasł 30 czerwca.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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