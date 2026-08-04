Domański o zmianach w PIT: Trwają prace nad podwyższeniem drugiego progu podatkowego

Prace nad zmianami w PIT trwają
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM , że w resorcie trwają intensywne prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027, a także nad propozycjami zmian w systemie podatkowym.
Jak przyznaje, coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy, co jest efektem rosnących wynagrodzeń, m.in. dla nauczycieli. Chodzi o próg, po przekroczeniu którego dochody są opodatkowane wyższą, 32-proc. stawką PIT. Obecnie wynosi on 120 tys. zł.
Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Jest to oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę – podkreślał minister Domański.
Czy możemy spodziewać się zmian już w tej kadencji? Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.
Ceny paliw i program CPN – kto jest winny?
Minister Domański odniósł się również do wysokich cen paliw na stacjach i weta prezydenta wobec podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
To co widzimy na stajach benzynowych to efekt działania prezydenta. Karol Nawrocki stanął po stronie interesów paliwowych - stwierdził.
Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji, decyzji pana prezydenta Nawrockiego widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych – dodawał.
Minister Domański powiedział też, że rząd będzie analizował przywrócenie programu CPN ( przyp. red. Ceny Paliwa Niżej), który wygasł 30 czerwca.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
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