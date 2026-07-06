Czy wsparcie dla Ukrainy staje się dziś politycznym obciążeniem? Minister rolnictwa w RMF FM

RMF24

Gdzie przebiega granica między obroną polskich interesów gospodarczych a solidarnością z Ukrainą? Jak tegoroczne upały i gwałtowne nawałnice wpłynęły na plony i ceny żywności? Które produkty mogą w najbliższych miesiącach najmocniej podrożeć i jakie sygnały docierają już od rolników z całego kraju? O tym w Porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia ze Stefanem Krajewskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi z PSL.

W rozmowie wrócimy także do planowanej reformy ochrony zdrowia. Czy projekt przygotowany przez PSL ma szansę stać się fundamentem zmian, mimo że znacząco różni się od propozycji chociażby koalicyjnej Lewicy? Zapytamy również, czy na rok przed wyborami jest jeszcze sens wymianę na stanowisku ministra zdrowia i czy możliwe jest wypracowanie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie naprawy systemu?

Czy rzeczywiście – jak sugerują politycy PSL – liczba osób ubezpieczonych w systemie rolniczym powinna zostać zweryfikowana? I jak pogodzić oczekiwania różnych środowisk z rosnącymi kosztami funkcjonowania państwa?

Zapytamy także o relacje handlowe z Ukrainą i konsekwencje umowy z Mercosur. Czy polscy producenci żywności rzeczywiście mają powody do obaw, a Komisja Europejska powinna wycofać się z planów ograniczenia środków na promocję unijnej żywności?

W rozmowie pojawi się również temat protestów hodowców trzody chlewnej oraz zarzutów dotyczących obsadzania stanowisk w spółkach publicznych i miejskich osobami związanymi z polityką.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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