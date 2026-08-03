Czy w 2027 roku zmienią się podatki? Na to pytanie odpowie minister finansów i gospodarki

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Andrzeja Domańskiego, który scenariusz zmian w PIT jest dziś najbardziej realny. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie kwoty wolnej od podatku, zwiększenie drugiego progu podatkowego, czy może przygotowuje zupełnie nową reformę? Jak pogodzić przedwyborcze obietnice z napiętą sytuacją budżetu państwa?

Zapytamy również o ceny paliw. Po wecie prezydenta wobec podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych rząd twierdzi, że trudniej będzie finansować osłony dla kierowców. Czy Polacy muszą pogodzić się z droższym tankowaniem? Jakie działania rząd planuje, by ograniczyć skutki wzrostu cen paliw i ich wpływ na inflację?

Porozmawiamy także o stanie finansów publicznych. Polski dług publiczny przekroczył unijny próg 60 proc. PKB, a kraj pozostaje objęty procedurą nadmiernego deficytu. Czy rząd zamierza ograniczać wydatki, zwiększać dochody budżetu, czy będzie szukał innych sposobów na zahamowanie wzrostu zadłużenia?

Zapytamy też o propozycje nowych podatków od nieruchomości oraz pomysły opozycji dotyczące polityki rodzinnej. Czy Ministerstwo Finansów analizuje projekt podatku katastralnego? Jak minister ocenia propozycję Pensji Rodzicielskiej przedstawioną przez środowisko Mateusza Morawieckiego i czy państwo stać dziś na kolejne kosztowne programy społeczne?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.