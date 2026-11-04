Czy spór o Trybunał Konstytucyjny może uderzyć w portfele Polaków? Odpowie przewodniczący komisji ds. deregulacji

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Ryszarda Petru o możliwe finansowe konsekwencje kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy spór o TK może doprowadzić do pogorszenia perspektywy ratingowej Polski? Czy inwestorzy zaczną obawiać się o stabilność naszego kraju i czy ostatecznie zapłacą za to Polacy?

Porozmawiamy także o pieniądzach dla Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło projekt budżetu na 2027 rok. Czy minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić Trybunałowi pieniądze? Jakie konsekwencje może mieć odmowa i czy minister może ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje?

Zapytamy również o zamieszanie wokół ustawy podatkowej. Rząd ponownie kieruje do Sejmu projekt zmian w PIT i CIT. Ryszard Petru twierdzi, że miał rację, wskazując na błędy w procedowaniu podwyżki CIT. Co poszło nie tak? Czy podatkowa legislacja w Polsce wymaga naprawy?

Porozmawiamy o rosnącym zadłużeniu państwa. Dług liczony według unijnej metodologii przekroczył 60 proc. PKB. Czy Polska zmierza w stronę niebezpiecznego poziomu zadłużenia? Jak ograniczyć deficyt, skoro kolejne grupy społeczne bronią przyznanych im świadczeń i przywilejów? Czy potrzebne są cięcia wydatków socjalnych?

Na koniec zapytamy o złoto. NBP ma już 673 tony kruszcu i chce zwiększyć rezerwy do 700 ton. Po co Polsce tak duże zasoby złota? Czy to rozsądna strategia zabezpieczania finansów państwa, czy ryzykowna inwestycja w czasie niepewności na rynkach?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Ryszardem Petru zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz zadać pytanie, subskrybuj nasz kanał: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.