Czy PSL wyklucza współpracę z formacją Morawieckiego? Zapytamy Władysława Kosiniaka-Kamysza

RMF24

Czy Polskie Stronnictwo Ludowe dostało już propozycję współpracy od byłego premiera? Która partia powinna dostać stanowisko wicemarszałka Sejmu? Co rozłam w PiS oznacza dla polskiej sceny politycznej? Kto na tym zyska, a kto straci? Czy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma szansę wejść do Sejmu w wyborach w 2027 roku? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej i lider PSL.

Co dalej z ustawą o najmie krótkoterminowym? Premier Donald Tusk zarzucił ministrom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu, że poszli po linii najmniejszego oporu i zwrócił się do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o zbadanie poprawek do ustawy. Czy odpowiedzialny za przygotowanie projektu Ireneusz Raś powinien stracić stanowisko? Czy premier nieoczekiwanie przychyla się do propozycji ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

Czy rząd ponownie wprowadzi program CPN? Skąd na to weźmie pieniądze? Co dalej z kwotą wolną od podatku i podwyższeniem drugiego progu dochodowego? Czy koalicja mówi jednym głosem w tej sprawie?

Porozmawiamy także o polskiej armii – na jakim etapie jest tworzenie polskich wojsk dronowych? Jak wygląda współpraca Polski z Ukrainą w sprawie szkoleń i czy mamy szanse uzyskać od nich nowoczesne technologie dronowe?

Te tematy m.in. poruszymy w rozmowie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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