Czy prezydent zaangażował się po jednej ze stron konfliktu wokół TK?

RMF24

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W Porannej rozmowie w RMF FM porozmawiamy z Rafałem Leśkiewiczem o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy nocna wizyta Karola Nawrockiego w siedzibie Trybunału była konieczna? Jakie działania głowa państwa może podjąć w granicach swoich konstytucyjnych uprawnień, aby rozwiązać spór w TK?

Zapytamy również o stanowisko Pałacu Prezydenckiego wobec działań sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Czy zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK ma umocowanie prawne? Czy prezydent uznaje jego skutki? Jak należy rozwiązać sytuację, w której różne grupy sędziów kwestionują wzajemnie swoje kompetencje i decyzje?

Nie zabraknie pytań o propozycję tak zwanego resetu konstytucyjnego. Konfederacja proponuje wygaszenie kadencji obecnych sędziów i wybór nowego, 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów w Sejmie. Czy prezydent popiera takie rozwiązanie? A co z pomysłem referendum w sprawie zmiany konstytucji? Czy możliwe jest porozumienie ponad podziałami politycznymi, które pozwoli odbudować autorytet Trybunału?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

Jeśli nie chcesz, by umknęła Ci żadna Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.



