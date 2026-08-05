Czy prezydent wywiązuje się ze swoich obietnic? Na to pytanie odpowie szef Kancelarii Prezydenta RP

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Zbigniewa Boguckiego o cenę roku prezydentury Karola Nawrockiego. Które z zapowiadanych projektów – od zmian podatkowych, przez obniżkę rachunków za prąd, po likwidację podatku Belki i PIT 0 proc. dla rodzin – mają największe szanse na realizację? Czy opóźnienia wynikają z procedur, czy z politycznych realiów?

Padnie pytanie o ceny paliw. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, argumentując, że jej koszty mogliby ponieść kierowcy. Czy była to słuszna decyzja? Jak PiS odpowiada na zarzuty, że zablokowanie ustawy utrudniło obniżenie cen paliw i ograniczyło możliwości wsparcia dla Polaków?

Porozmawiamy także o decyzji prezydenta o ułaskawieniu tzw. „Starucha”. Czy akt łaski w tej sprawie był uzasadniony? Jak PiS odpowiada na krytykę przeciwników tej decyzji i czy prezydent powinien szerzej uzasadniać korzystanie z przysługującej mu prerogatywy?

Zapytamy też o sytuację na prawicy. W rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego PiS organizuje własne wydarzenie programowe. Czy ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce w ten sposób pokazać jedność obozu, czy raczej odpowiedzieć na rosnącą aktywność politycznych konkurentów po prawej stronie?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.