Czy powszechniejszy dostęp do broni jest nam potrzebny? Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM

RMF24

Do czego ma doprowadzić zapowiadana przez PiS dyskusja z żołnierzami, myśliwymi i strzelcami sportowymi w sprawie powszechnego dostępu do broni palnej? Czy uproszczenie przepisów może zwiększyć potencjał obronny Polski, czy raczej przyczynić się do zwiększenia przemocy z użyciem broni? W Porannej rozmowie w RMF zapytamy Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości, czy Polacy mogą liczyć na niższe ceny paliw? Będzie konsensus między rządem a prezydentem ws. ustawy o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych? Co dalej z Marcinem Romanowskim i jego listem żelaznym?

Porozmawiamy również o Trybunale Konstytucyjnym i sporze wokół jego funkcjonowania. Czy możliwe jest wprowadzenie do TK sędziów wybranych przez Sejm i czy rzeczywiście potrzebna byłaby do tego interwencja policji?

Tomasz Terlikowski zapyta też o zawiadomienie dotyczące prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz o propozycję powszechnych, obowiązkowych szkoleń wojskowych. Czy Polska ma odpowiednie zaplecze, by taki system wprowadzić, ile mógłby kosztować i czy w przypadku zagrożenia Polska powinna móc zestrzeliwać cele lecące w jej stronę jeszcze nad terytorium Ukrainy?

Nie zabraknie pytań o finanse państwa i przyszłość PiS. Czy partia przygotowuje nowy program gospodarczy, w którym ważną rolę miałby odegrać Daniel Obajtek? Czy PiS poprze zmiany podatkowe i reformę ochrony zdrowia połączoną z restrukturyzacją szpitali?

Jacek Sasin odniesie się również do relacji PiS z Rozwojem Plus, możliwych powrotów parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim, przyszłości paktu senackiego oraz zaangażowania PiS w lokalne wybory w Krakowie.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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