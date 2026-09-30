Czy powszechniejszy dostęp do broni jest nam potrzebny? Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM

Porozmawiamy również o Trybunale Konstytucyjnym i sporze wokół jego funkcjonowania. Czy możliwe jest wprowadzenie do TK sędziów wybranych przez Sejm i czy rzeczywiście potrzebna byłaby do tego interwencja policji?
Tomasz Terlikowski zapyta też o zawiadomienie dotyczące prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz o propozycję powszechnych, obowiązkowych szkoleń wojskowych. Czy Polska ma odpowiednie zaplecze, by taki system wprowadzić, ile mógłby kosztować i czy w przypadku zagrożenia Polska powinna móc zestrzeliwać cele lecące w jej stronę jeszcze nad terytorium Ukrainy?
Nie zabraknie pytań o finanse państwa i przyszłość PiS. Czy partia przygotowuje nowy program gospodarczy, w którym ważną rolę miałby odegrać Daniel Obajtek? Czy PiS poprze zmiany podatkowe i reformę ochrony zdrowia połączoną z restrukturyzacją szpitali?
Jacek Sasin odniesie się również do relacji PiS z Rozwojem Plus, możliwych powrotów parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim, przyszłości paktu senackiego oraz zaangażowania PiS w lokalne wybory w Krakowie.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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