Czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich?

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek w Paryżu specjalne ćwiczenia wojskowe w Polsce z udziałem armii francuskiej i brytyjskiej. Miałoby do nich dojść jesienią br. Kiedy dokładnie odbędą się ćwiczenia? Czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojskową armii sojuszniczych z Europy?
Poruszymy także sprawę podwyższenia drugiego progu podatkowego. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM, że nie usłyszała odmowy od ministra finansów Andrzeja Domańskiego w tej sprawie. Wskazała jednak, że zmiany w systemie podatkowym musiałyby być wspólną decyzją wszystkich liderów koalicji. Czy jest szansa na ustawę rządową ws. zmian podatkowych?
W rozmowie nie zabraknie pytań dotyczących bieżącej polityki. Wrócimy do tematu ewentualnej rekonstrukcji rządu, zmian w systemie służby zdrowia.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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