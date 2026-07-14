RMF24

Czy będzie rządowa ustawa ws. podwyższenia drugiego progu podatkowego? Czy premier Donald Tusk planuje w najbliższym czasie zmiany w rządzie na stanowiskach ministerialnych? Czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek w Paryżu specjalne ćwiczenia wojskowe w Polsce z udziałem armii francuskiej i brytyjskiej. Miałoby do nich dojść jesienią br. Kiedy dokładnie odbędą się ćwiczenia? Czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojskową armii sojuszniczych z Europy?

Poruszymy także sprawę podwyższenia drugiego progu podatkowego. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM, że nie usłyszała odmowy od ministra finansów Andrzeja Domańskiego w tej sprawie. Wskazała jednak, że zmiany w systemie podatkowym musiałyby być wspólną decyzją wszystkich liderów koalicji. Czy jest szansa na ustawę rządową ws. zmian podatkowych?

W rozmowie nie zabraknie pytań dotyczących bieżącej polityki. Wrócimy do tematu ewentualnej rekonstrukcji rządu, zmian w systemie służby zdrowia.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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