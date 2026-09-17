Czy Polska pójdzie śladem Francji w ochronie dzieci w internecie? Odpowie minister cyfryzacji

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Krzysztofa Gawkowskiego o przygotowywane regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci. Ursula von der Leyen przedstawia projekt Kids Act, zakładający – zgodnie z zapowiedziami – ograniczenie dostępu dzieci poniżej 13. roku życia do mediów społecznościowych. Polska również zapowiada własne przepisy, inspirowane m.in. rozwiązaniami francuskimi. Dlaczego właśnie Francja? Na jakich konkretnie rozwiązaniach chce wzorować się Polska?

Porozmawiamy również o odpowiedzialności Big Techów za fałszywe reklamy. Rafał Brzoska zarzuca platformie, że zarabia na reklamach oszustów. Czy państwo ma narzędzia, by skuteczniej zmusić platformy do ich usuwania? I czy odpowiedzialność za takie treści powinna w większym stopniu spoczywać na technologicznych gigantach?

Zapytamy ministra także o zapowiadany podatek cyfrowy. Krzysztof Gawkowski deklarował, że w 2027 roku Polacy będą już korzystali z jego efektów. Kiedy konkretnie możemy spodziewać się projektu i ile państwo może dzięki niemu zyskać?

Poruszymy również temat rozwoju sztucznej inteligencji i ogromnych inwestycji w centra danych. Czy wyścig AI rzeczywiście jest przegrzany? Czy Polska powinna nadal intensywnie inwestować w infrastrukturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych, czy należy ostrożniej podchodzić do skali tych inwestycji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.

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