Czy Polska pójdzie śladem Francji w ochronie dzieci w internecie? Odpowie minister cyfryzacji

Porozmawiamy również o odpowiedzialności Big Techów za fałszywe reklamy. Rafał Brzoska zarzuca platformie, że zarabia na reklamach oszustów. Czy państwo ma narzędzia, by skuteczniej zmusić platformy do ich usuwania? I czy odpowiedzialność za takie treści powinna w większym stopniu spoczywać na technologicznych gigantach?
Zapytamy ministra także o zapowiadany podatek cyfrowy. Krzysztof Gawkowski deklarował, że w 2027 roku Polacy będą już korzystali z jego efektów. Kiedy konkretnie możemy spodziewać się projektu i ile państwo może dzięki niemu zyskać?
Poruszymy również temat rozwoju sztucznej inteligencji i ogromnych inwestycji w centra danych. Czy wyścig AI rzeczywiście jest przegrzany? Czy Polska powinna nadal intensywnie inwestować w infrastrukturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych, czy należy ostrożniej podchodzić do skali tych inwestycji?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych społecznościowych.
Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale Youtube.
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