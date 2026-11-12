Czy Polska ma długofalową politykę pamięci? Zapytamy dr. hab. Marcina Napiórkowskiego

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Czy Polska ma długofalową politykę pamięci? Jak przeciwdziałać dezinformacji? Jak ciekawie opowiadać o historii Polski? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM dr hab. Marcina Napiórkowskiego, dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zapraszamy!

Według dr. hab. Marcina Napiórkowskiego pamięć historyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. W jaki sposób polityka pamięci może chronić Polskę przed dezinformacją?

Dyrektora Muzeum Historii Polski w Warszawie zapytamy też o to, czy Polska ma długofalową politykę pamięci. Jak ciekawie opowiadać o historii Polski?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.