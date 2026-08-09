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Czy Polska 2050 przetrwa polityczny kryzys? Na to pytanie odpowie liderka partii

Autor: , Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (13:07)

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o przyszłość Polski 2050. Szymon Hołownia ma zabiegać o przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym, a według medialnych doniesień jest gotowy wejść do rządu jako wicepremier. Czy między liderami Polski 2050 doszło do otwartego konfliktu? Czy Hołownia może wrócić do pierwszego szeregu rządzącej koalicji?

Czy Polska 2050 przetrwa polityczny kryzys? Na to pytanie odpowie liderka partii
Katrzyna Pełczynska-Nałęcz (autor: Mikołaj Poruszek) /RMF FM

Zapytamy również o wybory parlamentarne w 2027 roku. Czy Polska 2050 powinna szukać porozumienia z innymi ugrupowaniami? Czy możliwa jest taktyczna współpraca z Partią Razem? Jak minister ocenia scenariusz wspólnej listy KO i PSL oraz doniesienia, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać kandydatem na premiera?

Porozmawiamy także o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Co uważa za największe sukcesy i porażki Karola Nawrockiego?

Zapytamy też o przyszłość prawicy i projekt Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy nowa inicjatywa ma szansę stać się poważnym politycznym konkurentem dla Polski 2050? Jak minister ocenia propozycje pensji rodzicielskiej i emerytalnej składki rodzinnej? Czy na opozycji szykują się kolejne polityczne przetasowania przed wyborami w 2027 roku?

Padnie pytanie o program „Czyste Powietrze”. Resort funduszy i polityki regionalnej prowadzi własne kontrole w związku z wątpliwościami dotyczącymi wydawania około 1,5 miliarda złotych. Dlaczego ministerstwo nie ufa kontrolom resortu klimatu? Czy środki wypłacone beneficjentom uda się rozliczyć z Komisją Europejską? 

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.


Źródło: RMF FM
Tagi: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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