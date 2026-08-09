Czy Polska 2050 przetrwa polityczny kryzys? Na to pytanie odpowie liderka partii

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz o przyszłość Polski 2050. Szymon Hołownia ma zabiegać o przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym, a według medialnych doniesień jest gotowy wejść do rządu jako wicepremier. Czy między liderami Polski 2050 doszło do otwartego konfliktu? Czy Hołownia może wrócić do pierwszego szeregu rządzącej koalicji?

Zapytamy również o wybory parlamentarne w 2027 roku. Czy Polska 2050 powinna szukać porozumienia z innymi ugrupowaniami? Czy możliwa jest taktyczna współpraca z Partią Razem? Jak minister ocenia scenariusz wspólnej listy KO i PSL oraz doniesienia, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać kandydatem na premiera?

Porozmawiamy także o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Co uważa za największe sukcesy i porażki Karola Nawrockiego?

Zapytamy też o przyszłość prawicy i projekt Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy nowa inicjatywa ma szansę stać się poważnym politycznym konkurentem dla Polski 2050? Jak minister ocenia propozycje pensji rodzicielskiej i emerytalnej składki rodzinnej? Czy na opozycji szykują się kolejne polityczne przetasowania przed wyborami w 2027 roku?

Padnie pytanie o program „Czyste Powietrze”. Resort funduszy i polityki regionalnej prowadzi własne kontrole w związku z wątpliwościami dotyczącymi wydawania około 1,5 miliarda złotych. Dlaczego ministerstwo nie ufa kontrolom resortu klimatu? Czy środki wypłacone beneficjentom uda się rozliczyć z Komisją Europejską?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.