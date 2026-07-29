Czy nastąpi atak kinetyczny Rosji na Polskę? Szef MON o „drabince eskalacyjnej”

RMF24

„Wszystko idzie po drabince eskalacyjnej, szczebel po szczeblu. Rosja zaostrza swoje działania” – ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM. Zdaniem wicepremiera i szefa MON, choć Kreml zaostrza akcje dywersyjne, prowokacyjne i propagandowe, nie ma przewidywań dotyczących takiego ataku na Polskę, jak pełnoskalowa wojna w Ukrainie. „To będą raczej prowokacje: drony – przede wszystkim przechwycone i wykorzystane drony ukraińskie; Bałtyk – akwen kluczowy dla bezpieczeństwa Sojuszu; akcje dywersyjne...” – wyliczał nasz gość.

Czy nastąpi kinetyczny atak Rosji na Polskę? „Nie ma takich przewidywań”

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w Porannej rozmowie w RMF FM, że Rosja zaostrza swoje działania dywersyjne, prowokacyjne i propagandę.

Ostatnie dwa tygodnie to są trzy samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad Bałtykiem. To są trzy drony zestrzelone nad terytorium Rumunii – wyliczał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Wicepremier przypomniał, że rosyjska Duma przed dwoma miesiącami zmieniła prawo, umożliwiając Rosji interwencję, jeżeli prawa obywateli rosyjskich w innych państwach są zagrożone, np. prawo do języka.

Teraz już instytucje rosyjskie mówią, że prawo obywateli (rosyjskich) do reprezentowania swojej kultury, języka w krajach bałtyckich jest zagrożone, więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej. Szczebel po szczeblu Rosja wstępuje do góry – mówił szef MON.

Zapytany, czy może nastąpić kinetyczny atak Rosji na Polskę, ocenił, że „nie ma takich przewidywań dotyczących takiego ataku, jak pełnoskalowa wojna w Ukrainie”.

To będą raczej prowokacje: drony – przede wszystkim przechwycone i wykorzystane drony ukraińskie; Bałtyk, akwen kluczowy dla bezpieczeństwa Sojuszu – nie tylko niszczenie kabli przez flotę cieni, ale też zakłócenia sygnału GPS; akcje dywersyjne, czyli zaciąg różnego rodzaju sabotażystów na terytorium Unii Europejskiej do podkładania ładunków wybuchowych, podpaleń... – wyliczał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę na zintensyfikowanie działań farm rosyjskich trolli internetowych.

Farmy trolli propagandy rosyjskiej zostały uruchomione. Wołyń był takim impulsem, który ich mocno nakręcił, czyli chęć skłócenia Polski z Ukrainą – wskazał wicepremier.

Czy w Polsce powstanie fabryka pocisków do systemu Patriot?

Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek w wywiadzie dla Fox News, że prezydent USA Donald Trump zgodził się na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. Kosiniak-Kamysz zapytany, czy Polska będzie miała taką licencję, odparł, że nasz kraj powinien zawiązać współpracę z Ukrainą na tym polu.

Taką propozycję wiceminister Sobkowiak-Czarnecka złożyła tydzień temu w Waszyngtonie. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tę licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną, więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski – ocenił szef MON.

Wicepremier wskazał, że Polska jest w grupie czterech państw (obok Niemiec, Holandii i Szwecji), które zabiegają o to, żeby na ich terytorium było centrum serwisowe systemu Patriot. To właśnie w jednym z tych państw powstanie rzeczone centrum serwisowe.

Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to byłby to największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy – ocenił rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Lider PSL zapytany, czy Ukraina może zablokować taki scenariusz, odparł, że „relacji polsko-amerykańskich” nie zablokuje.

To jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi – podsumował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.