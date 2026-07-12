Czy kwestie historyczne psują współpracę militarną z Ukrainą? Cezary Tomczyk w RMF FM

RMF24

Czy wpis prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to szczera chęć przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu, czy też sprytne rozgrywanie polityki zewnętrznej i wewnętrznej przez ukraińskiego prezydenta? Zapytamy również, czy nierozwiązane kwestie Wołynia mogą wpłynąć na polskie poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO oraz dlaczego nie doszło do przekazania Ukrainie polskich MiG-ów. Na jakim etapie są dziś te rozmowy? Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej.

Porozmawiamy także o planowanym Murze Pamięci oraz o prezydenckich propozycjach zmian w przepisach dotyczących propagowania ideologii OUN-UPA.

Nie zabraknie pytań o bezpieczeństwo Polski i współpracę z USA. Ile rakiet do systemu Patriot przekazała Polska Ukrainie i czy rzeczywiście możemy liczyć na ich szybkie uzupełnienie przez Amerykanów? Zapytamy także o możliwość produkcji rakiet Patriot w Polsce, plany utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej oraz o to, ile to będzie nas kosztować.

Porozmawiamy także o sytuacji na granicy z Białorusią. Czy przy wyraźnym spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy nadal potrzebne jest utrzymywanie dużej liczby żołnierzy na wschodzie? Czy MON rozważa zmiany w modelu ochrony granicy i czy w Polsce dyskusja o obowiązkowej służbie wojskowej weszła w nową fazę?

Czy Koalicja Obywatelska widzi miejsce na swoich listach dla polityków ugrupowań koalicyjnych? Jak Cezary Tomczyk ocenia kolejne propozycje Polski 2050 i czy wierzy, że ugrupowanie pozostanie częścią koalicji do końca kadencji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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