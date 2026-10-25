Czy kryzys w Polsce 2050 wzmocni PiS? Na to pytanie odpowie wiceprezes partii

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Tobiasza Bocheńskiego o polityczne konsekwencje kryzysu w Polsce 2050. Czy Szymon Hołownia rzeczywiście jest gotów wycofać swoje ugrupowanie z udziału w pracach rządu, jeśli Donald Tusk nie uwzględni jego stanowiska w sprawie obsady Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej? Czy groźby Hołowni są realne, czy to jedynie próba ratowania słabnącej pozycji w koalicji?

Czy PiS liczy na przejęcie parlamentarzystów Polski 2050? Zapytamy również o spór wokół spotkań w Strasburgu, w których uczestniczył były wiceminister Jan Szyszko. Czy rozmowy z europosłami PiS rzeczywiście dotyczyły wyłącznie unijnego budżetu, czy mogły mieć także polityczne znaczenie?

W rozmowie wrócimy także do sporu o dwukadencyjność w samorządach. Donald Tusk zapowiedział możliwość ponownego głosowania nad projektem. Czy premier będzie próbował doprowadzić do przyjęcia zmian za wszelką cenę? Jak PiS ocenia tę propozycję i jakie konsekwencje dla samorządów miałoby zniesienie limitu kadencji?

Zapytamy również o awans ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera. Czy prezydent Karol Nawrocki może opóźniać jego zaprzysiężenie? Czy napięcia między rządem a Pałacem Prezydenckim mogą doprowadzić do kolejnego sporu ustrojowego?

Poruszymy też temat decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zwiększenia puli darmowych uprawnień do emisji CO₂ dla sektorów energochłonnych. Czy to realna ulga dla europejskiego przemysłu, w tym polskich hut, cementowni i zakładów chemicznych?

Na Poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz zadać pytanie, subskrybuj nasz kanał: https://www.youtube.com/@RMF24Video