Czy klub „Rozwój Plus” będzie się starał o stanowisko wicemarszałka? Paweł Jabłoński w RMF FM

RMF24

Czy klub parlamentarny „Rozwój Plus” będzie starał się o stanowisko wicemarszałka? Czy jego posłowie będą się ubiegać o przewodniczenie komisjom sejmowym? Czy „Rozwój Plus” wystawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Jabłoński, poseł stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Naszego gościa zapytamy, dlaczego prezes Kaczyński właśnie teraz zdecydował się na rozwód z Mateuszem Morawieckim? Czy rozłam zaszkodzi PiS? Kto najbardziej zyska na podziale w partii? Czy prezydent Nawrocki zostanie w przyszłości patronem sojuszu partii prawicowych?

Kiedy ze stowarzyszenia powstanie partia? Czy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego wystartuje samodzielnie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, czy może będzie szukało sojuszników, np. wśród polityków PSL lub Polski2050? Czym program formacji Mateusza Morawieckiego będzie się różnić od programu Prawa i Sprawiedliwości?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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