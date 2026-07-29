Czy klub „Rozwój Plus” będzie się starał o stanowisko wicemarszałka? Paweł Jabłoński w RMF FM

Naszego gościa zapytamy, dlaczego prezes Kaczyński właśnie teraz zdecydował się na rozwód z Mateuszem Morawieckim? Czy rozłam zaszkodzi PiS? Kto najbardziej zyska na podziale w partii? Czy prezydent Nawrocki zostanie w przyszłości patronem sojuszu partii prawicowych?
Kiedy ze stowarzyszenia powstanie partia? Czy ugrupowanie Mateusza Morawieckiego wystartuje samodzielnie w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, czy może będzie szukało sojuszników, np. wśród polityków PSL lub Polski2050? Czym program formacji Mateusza Morawieckiego będzie się różnić od programu Prawa i Sprawiedliwości?
M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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