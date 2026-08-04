Czy kierowcy znów zapłacą mniej za paliwo? Na to pytanie odpowie minister energii

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Miłosza Motykę, czy rząd jeszcze w sierpniu wróci do programu tańszego tankowania. Czy możliwe jest ponowne obniżenie VAT na paliwa i na jakim etapie są rozmowy z Ministerstwem Finansów oraz Orlenem dotyczące ograniczenia cen na stacjach? Czy kierowcy mogą liczyć na wsparcie mimo prezydenckiego weta wobec ustawy o podatku od nadmiarowych zysków?

Miłosza Motykę zapytamy również o bezpieczeństwo energetyczne Polski w czasie fali upałów. Niski poziom Wisły wymusił już ograniczenie pracy Elektrowni Połaniec, a do podobnego scenariusza przygotowują się Kozienice. Czy system energetyczny jest gotowy na przedłużającą się suszę? Czy Polakom grożą problemy z dostawami energii lub wzrost cen prądu?

Porozmawiamy także o sporze wokół unijnej polityki klimatycznej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada projekt ustawy zakładającej wyprowadzenie Polski z systemu ETS, jeśli Senat odrzuci wniosek o referendum. Jak minister energii ocenia ten pomysł? Czy wyjście z ETS rzeczywiście mogłoby obniżyć ceny energii i poprawić konkurencyjność polskiej gospodarki?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.