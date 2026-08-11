Czy czeka nas prywatyzacja ochrony zdrowia? Zapytamy prezesa NFZ

Maksymalnie 320 godzin miesięcznie będą mogli pracować medycy udzielający świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Do limitu zostanie wliczony także czas pracy w sektorze prywatnym.
Czy limit 320 godzin pracy miesięcznie rzeczywiście ukróci patologie, czy przeciwnie - wypchnie lekarzy z publicznych szpitali? Kto obsadzi dyżury i kto zajmie się pacjentami, jeśli medycy wybiorą sektor prywatny?
Prezesa NFZ zapytamy także o długi szpitali, kryzys w szpitalu w Miastku, kontrolę warszawskiego Szpitala Południowego, kolejki do specjalistów i przyszłość finansową NFZ. Czy Fundusz przetrwa do końca roku bez dodatkowych pieniędzy? I czy polską publiczną ochronę zdrowia czeka konsolidacja?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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