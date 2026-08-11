Czy czeka nas prywatyzacja ochrony zdrowia? Zapytamy prezesa NFZ

RMF24

Jak naprawić system ochrony zdrowia? Czy czeka nas prywatyzacja ochrony zdrowia? Czy w związku z dziurą budżetową w NFZ będą cięcia w świadczeniach medycznych? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM prezesa NFZ Filipa Nowaka. Zapraszamy!

Maksymalnie 320 godzin miesięcznie będą mogli pracować medycy udzielający świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Do limitu zostanie wliczony także czas pracy w sektorze prywatnym.

Czy limit 320 godzin pracy miesięcznie rzeczywiście ukróci patologie, czy przeciwnie - wypchnie lekarzy z publicznych szpitali? Kto obsadzi dyżury i kto zajmie się pacjentami, jeśli medycy wybiorą sektor prywatny?

Prezesa NFZ zapytamy także o długi szpitali, kryzys w szpitalu w Miastku, kontrolę warszawskiego Szpitala Południowego, kolejki do specjalistów i przyszłość finansową NFZ. Czy Fundusz przetrwa do końca roku bez dodatkowych pieniędzy? I czy polską publiczną ochronę zdrowia czeka konsolidacja?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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