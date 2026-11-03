Czy będą dwa Trybunały Konstytucyjne? Na to pytanie odpowie marszałek Sejmu

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Włodzimierza Czarzastego o eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy działania większości rządzącej są zgodne z prawem? Jak daleko może posunąć się konflikt między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim? Czy możliwe jest jeszcze porozumienie?

Porozmawiamy również o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i politycznych konsekwencjach jej posiedzenia. Czy RBN spełniła swoją rolę, a może stała się kolejną areną politycznego sporu? Jak marszałek Sejmu ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego i czy w sprawach bezpieczeństwa możliwe jest porozumienie ponad politycznymi podziałami?

Poruszymy również temat planowanej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jakie znaczenie ma ta inicjatywa dla bezpieczeństwa kraju? Czy spór polityczny nie przesłoni najważniejszych kwestii dotyczących obronności i relacji ze Stanami Zjednoczonymi?

Na Poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz zadać pytanie, subskrybuj nasz kanał: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.