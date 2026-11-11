Czas na reset konstytucyjny? Zapytamy byłego premiera

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Czy stowarzyszenie Rozwój Plus jest gotowe rozmawiać o pomyśle resetu konstytucyjnego? Czy jest szansa na wspólną listę prawicowych partii politycznych w przyszłorocznych wyborach do Sejmu? Kiedy powstanie partia na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusza Morawieckiego, lidera Rozwoju Plus, byłego premiera w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Zapraszamy!

W czwartkowej Porannej rozmowie w RMF FM odniesiemy się do środowych obchodów Święta Niepodległości. Zapytamy o to, czy lider stowarzyszenia Rozwój Plus widzi konieczność zmian w konstytucji, jak chciałby wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

Mateusza Morawieckiego zapytamy także, czy widzi szansę na wspólną listę prawicowych partii politycznych w przyszłorocznych wyborach do Sejmu?

Zapytamy także o to, kiedy powstanie partia na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.