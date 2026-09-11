Czarzasty ostro o Nawrockim. „Ta funkcja była u króla”

RMF24

Kancelaria Sejmu RP udzieli dziś prezydentowi Karolowi Nawrockiemu odpowiedzi na pismo ws. wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział to w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie" - podkreślał rozmówca Tomasza Terlikowskiego. 'Prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem - ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią" - zauważył polityk Lewicy.

„Ktoś musi odpowiadać za ład i porządek”

Włodzimierz Czarzasty mówił w RMF FM, że prezydent Karol Nawrocki może krytycznie oceniać wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale niedopuszczenie go do orzekania będzie nadużyciem i naruszeniem podziału władzy. Podkreślał również, że Sejm nie badał różnych kontrowersyjnych doniesień na temat prezydenta Nawrockiego, które pojawiały się jeszcze w kampanii wyborczej.

Nie badaliśmy, czy prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów - zauważył gość RMF FM. Dodał, że Sejm nie kwestionuje też i nie bada zasadności decyzji prezydenta ws. ułaskawień.

Przywołuję prezydenta do rozsądku - mówił Włodzimierz Czarzasty w RMF FM. Apeluję o przyjęcie ślubowania pana Berka - dodał. Nie chciał wprost odpowiedzieć na pytanie, czy Maciej Berek może złożyć ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu, jeśli nie będzie mógł tego zrobić w Pałacu Prezydenckim.

Ktoś musi w Polsce odpowiadać za ład i porządek. Im więcej ludzi rozsądnych, tym lepiej - oświadczył polityk Lewicy. Nie pozwolę na rozszerzanie swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań - stwierdził enigmatycznie.

Czarzasty o ekscesach polityków PiS. „Mam udawać weterynarza?”

W rozmowie pojawił się też temat niestandardowego zachowania posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o słynne szczekanie Dominiki Chorosińskiej w sali plenarnej i przyniesienie przez Antoniego Macierewicza pistoletu na farbę na miesięcznicę smoleńską.

Co mam zrobić? Mam mu zabrać plastikowy pistolet? - dopytywał Włodzimierz Czarzasty. Czy ja mam udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? - dodał ironicznie.

Patrzę na tę głupotę i zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w PiS po prostu są ludzie absurdalnie głupi - ocenił ostro marszałek Sejmu.



Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

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