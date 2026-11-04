Czarzasty o „praniu się po twarzach”. „Ludzie tego nie rozumieją”

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"Nie będzie tak, że od jednego spotkania wszystko się zmieni. Premier pokazał chęć rozmowy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do pomysłu spotkania w cztery oczy, w którym mieliby wziąć udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. "To nie jest normalna sytuacja, że nie mamy ambasadorów, że jest tylko pranie się po twarzach. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie chcieliby mieć spokój i bezpieczeństwo" - tłumaczył gość RMF FM.

„Było nieprzyjemnie, bo sytuacja jest nieprzyjemna”

Włodzimierz Czarzasty przyznał w RMF FM, że jako doświadczony polityk nie wiąże wielkich nadziei ze spotkaniem Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.

Żeby była jasność, to jest propozycja pana premiera. Ja patrzę na pana Nawrockiego niespokojnym okiem - przyznał lider Lewicy.



Wspominając wtorkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Czarzasty relacjonował, że spotkanie miało „dwa oblicza”.

Jedno dotyczące polityki krajowej, Trybunału Konstytucyjnego - tutaj każdy pozostał przy swoim zdaniu. Było nieprzyjemnie, bo sytuacja jest nieprzyjemna - tłumaczył marszałek Sejmu. Ja mam zupełnie inne oceny co do Trybunału Konstytucyjnego od pana prezydenta. Nie zmieniłem tych ocen. Są one stabilne, oparte na faktach. Wiem, co się wydarzyło - dodał.

Druga część rozmowy w czasie RBN dotyczyła bezpieczeństwa. Tutaj wszystkie głowy, które były, myślą wspólnie. Kwestia bezpieczeństwa militarnego naszego kraju jest tak samo ważna dla Sejmu, rządu, instytucji prezydenta. Tutaj bym dziury w całym nie szukał - opisywał Czarzasty.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Dlaczego sędziowie weszli do TK od strony KPRM? „SOP wskazuje miejsce”

W rozmowie pojawił się też wątek ostatnich zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Przez opozycję nazywane są one zamachem stanu, a przez koalicję - przywracaniem praworządności.

Jednym z budzących emocje wątków jest fakt, że w piątek sędziowie w asyście Służby Ochrony Państwa weszli do Trybunału od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Korzystam z SOP-u. Część z sędziów ma ochronę SOP-u. Nie decyduje pan, jak pan jest pod ochroną, którędy pan wchodzi. SOP wskazuje miejsce, które daje bezpieczeństwo - przekonywał marszałek Sejmu. Nie chciał jednak odnieść się do faktu, że sędziowie wzięli ze sobą do miejsca pracy m.in. karimaty.

Nie będę interpretował tego, co robi Trybunał Konstytucyjny. Skończyły czasy, kiedy ci sędziowie działali na telefon. Oni sami podejmują od początku do końca decyzje - odparł wymijająco Czarzasty.

Czarzasty: Wara politykom od TK

W Porannej rozmowie w RMF FM lider Lewicy przekonywał, że obecna władza w przeciwieństwie do poprzedników nie chce wywierać wpływu na decyzje Trybunału Konstytucyjnego.

Wara politykom od Trybunału Konstytucyjnego. Odzwyczaili się od takich czasów, że za Trybunał Konstytucyjny odpowiadają niezależni, do cholery, sędziowie. Trzeba się po prostu tego nauczyć - grzmiał Włodzimierz Czarzasty.

Ani Donald Tusk, ani Władek Kosiniak-Kamysz, ani siedzący tu Włodzimierz Czarzasty nie wydają poleceń sędziom - zapewniał rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Stwierdził, że dotyczy to również Macieja Berka - jeszcze niedawno członka rządu, nazywanego przez premiera „prawą ręką”.

To jest wybitny konstytucjonalista, doktor prawa, który ma olbrzymią wiedzę - mówił marszałek Sejmu.

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