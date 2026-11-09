Co z dostępem do broni w Polsce? Zapytamy byłego szefa BBN

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Co z dostępem do broni w Polsce po sobotnim ataku w Krakowie? Czy można spodziewać się jakiejś inicjatywy ustawodawczej koalicji rządowej w tej sprawie? Czy środowy Marsz Niepodległości w Warszawie powinien zostać odwołany? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marka Siwca, szefa Kancelarii Sejmu, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy!

Po sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie w Polsce rozgorzała dyskusja dotycząca dostępu do broni w Polsce. Czy powinno dojść do zmian?

Szefa Kancelarii Sejmu zapytamy, czy w najbliższym czasie można spodziewać się zmian ustawodawczych w tym względzie.

Marka Siwca zapytamy także o to, czy w kontekście ostatnich wydarzeń powinno dojść do odwołania lub ograniczenia środowych uroczystości oraz imprez związanych ze Świętem Niepodległości, w tym corocznego Marszu Niepodległości w Warszawie.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz zadać pytanie, subskrybuj nasz kanał: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.