RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Co z dostępem do broni w Polsce? Zapytamy byłego szefa BBN

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (19:00)

Co z dostępem do broni w Polsce po sobotnim ataku w Krakowie? Czy można spodziewać się jakiejś inicjatywy ustawodawczej koalicji rządowej w tej sprawie? Czy środowy Marsz Niepodległości w Warszawie powinien zostać odwołany? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marka Siwca, szefa Kancelarii Sejmu, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy!

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Co z dostępem do broni w Polsce? Zapytamy byłego szefa BBN
Marek Siwiec, fot. Marcin Suchmiel /RMF FM

Po sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie w Polsce rozgorzała dyskusja dotycząca dostępu do broni w Polsce. Czy powinno dojść do zmian? 

Szefa Kancelarii Sejmu zapytamy, czy w najbliższym czasie można spodziewać się zmian ustawodawczych w tym względzie. 

Marka Siwca zapytamy także o to, czy w kontekście ostatnich wydarzeń powinno dojść do odwołania lub ograniczenia środowych uroczystości oraz imprez związanych ze Świętem Niepodległości, w tym corocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. 

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz zadać pytanie, subskrybuj nasz kanał: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.


Źródło: RMF24
Tagi: broń palna

Najważniejsze Fakty

Zobacz również